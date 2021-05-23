Готувати суші вдома - просто: шеф-кухар розкрив секрет правильного варіння рису

"Найголовніше - це рис. Він повинен бути обов'язково круглозернистим, довгозернистий - не підходить - з нього тільки плов готувати і голубці", - говорить експерт.

Фото: правильний рис для суші - круглозернистий (Андрій Архипенко)

Вибравши рис, потрібно його добре промити, щоб вода була прозора.

Важливо: при промиванні, вода повинна бути збоку рису, інакше під потоком рис буде розбиватися і в результаті - перевариться.

Фото: Так потрібно промивати рис для суші (Андрій Архипенко)

Промивши рис, перекидаємо його в каструлю і заливаємо водою. Пропорція зазвичай один до одного, але за рахунок того, що при промиванні рис набирає воду, потрібно лити менше - на 1 кг крупи приблизно 900 мл води.

Якщо вдома немає мірної склянки або ваг, потрібно залити рис так, щоб вода покрила його по першу фалангу мізинця.

Фото: стільки води потрібно для варіння рису (Андрій Архипенко)

Ставимо варити на середній (ближче до маленького) вогонь і варимо хвилин 20-25 після закипання, поки не википить вода. Далі вимикаємо і залишаємо на 15-20 хвилин з накритою кришкою, щоб він дійшов.

Коли мине цей час, можемо заправляти рис заправкою. Можна купити готову або зробити вдома: яблучний оцет або рисова заправка 100 мл, цукор 60 г (2 ст. л.) і дрібка солі.

Найголовніше, щоб рис не був перевареним, його потрібно заправляти і залишити остигати не в металевій ємності, так як вона нагріється, і буде продовжувати "варити" рис.

Перемішувати до охолодження потрібно рази три, розбиваючи грудки. Рис для ваших ідеальних суші - готовий!

Фото: Андрій Архипенко