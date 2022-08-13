Как готовить изумрудное густое варенье из киви: очень вкусно и необыкновенно красиво

Отметим, что киви славится своими полезными свойствами, укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивление организма к разным инфекциям и помогает организму бороться со стрессами.

Содержит много магния, минеральных солей (калия) и клетчатку, которая нормализует пищеварение. Так, фрукт очень богат витаминами, особенно А, В, С, минеральными солями, а также дубильными веществами и ферментами, которые растворяют белок.

И если до этого вы знали только "сырой" вкус киви, который пришелся по душе, уместно попробовать этот фрукт в виде варенья. Что же для этого потребуется?

Ингредиенты:

сами киви - 5 штук

банан - 1 штука

желатин - 1 чайная ложка

сахар - 220 грамм

сок половины лимона.

Как готовить

киви нужно мелко порезать в емкости

банан нарезается тоже мелко, и добавляется туда же

далее следует помять полученную массу, но не сильно

после добавляем сахар и желатин

затем отправляем на плиту на несильный огонь, а варить нужно 5-7 минут.

Густое, ароматное изумрудное варенье готово - приятного аппетита!