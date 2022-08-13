Як готувати смарагдове густе варення з ківі: дуже смачно і надзвичайно красиво

Напевно, не кожен може похвалитися, що йому доводилося ласувати варенням з ківі. Виправити таке упущення в раціоні зовсім не важко, благо приготувати корисне і красиве блюдо насправді - дріб'язкова справа... якщо застосувати особливий рецепт.
Як зробити таке смарагдове фруктове варення, описує "Дача. Сад та город".
Зауважимо, що ківі славиться своїми корисними властивостями, зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій і допомагає організму боротися зі стресами.
Містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка нормалізує травлення. Так, фрукт дуже багатий на вітаміни, особливо А, В, С, мінеральні солі, а також дубильні речовини та ферменти, що розчиняють білок.
І якщо до цього ви знали тільки "сирий" смак ківі, який припав до душі, доречно спробувати цей фрукт у вигляді варення. Що ж для цього буде потрібно?
Інгредієнт:
Як готувати
Густе, ароматне смарагдове варення готове - смачного!
До речі, якщо з ківі ми розібралися, то пропонуємо ближче познайомитися з іншим "героєм" цього рецепта варення - бананом, з якого можна приготувати дуже смачний пиріг всього за 20 хвилин.
Раніше також ми розповідали, чим можна замінити цукор у варенні, та які є три натуральних варіанти.