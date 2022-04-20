Готовимся к Пасхе: как сделать самую простую глазурь для паски

Белая

Сахарная пудра - 250 г

Яичный белок - 2 шт.

Мука - щепотка

Лимонный сок - 1 с. ложка

Взбиваем сахарную пудру с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь будет готова, когда консистенция станет достаточно густой и перестанет сильно растекаться.

Сахарная

Сахар - 200 г

Вода - 75 мл

Лимонный сок - 1 ч. ложка

Насыпьте сахар в кастрюлю и залейте водой на умеренный огонь. Помешивайте венчиком до полного растворения сахара. Варить сироп на среднем огне 5 минут, пока он не станет густым. Добавьте в него ложку лимонного сока и оставьте остывать, но постоянно помешивайте. Когда остынет – перетирайте массу в течение 5 минут, пока она не побелеет.

Глазурь со сгущенкой

Сухое молоко - 4 ст. ложки

Сгущенка - 6 ст. ложек

Лимонный сок - 2 ч. ложки

Смешайте сухое молоко и сгущенку, добавьте лимонный сок и вымешайте до однородного состояния – масса должна быть густая. Нанесите на паску и оставьте на ночь.

Шоколадная

Черный шоколад - 100 г

Растительное масло - 1 ст. ложка

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте хорошо с маслом. Покройте паску и оставьте на час.

Какао

Масло сливочное - 25 г

Какао - 15 г

Сахарная пудра - 1 ст. ложка

Молоко или вода - 2 ст. ложки

Растопите на водяной бане масло, добавьте какао и подержите на среднем огне 1-2 минуты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте сначала сахарную пудру, а потом молоко или воду. Поставьте еще на 1-2 минуты на огонь.

Желатиновая

Сахарная пудра - 200 г

Желатин - 5 г

Лимонный сок - 10 мл

Ванилин - 1 г

Вода - 120 мл

В 40 мл теплой воды растворить желатин и дать ему набухнуть. Остальную воду вылить в кастрюлю и перемешать с сахарной пудрой. Довести на маленьком огне до однородного состояния и постоянно помешивать. Дать остыть и добавить желатиновую массу, лимонный сок и ванилин. Все хорошо перемешать, а потом взбить миксером.