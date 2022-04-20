Готовимся к Пасхе: как сделать самую простую глазурь для паски

Паски – традиционная выпечка на Пасху в Украине. Обычно ее украшают глазурью, посыпками, шоколадной крошкой, конфетами или орехами.
Как сделать самую простую глазурь для паски и чем можно разнообразить – читайте ниже.
Взбиваем сахарную пудру с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь будет готова, когда консистенция станет достаточно густой и перестанет сильно растекаться.
Насыпьте сахар в кастрюлю и залейте водой на умеренный огонь. Помешивайте венчиком до полного растворения сахара. Варить сироп на среднем огне 5 минут, пока он не станет густым. Добавьте в него ложку лимонного сока и оставьте остывать, но постоянно помешивайте. Когда остынет – перетирайте массу в течение 5 минут, пока она не побелеет.
Смешайте сухое молоко и сгущенку, добавьте лимонный сок и вымешайте до однородного состояния – масса должна быть густая. Нанесите на паску и оставьте на ночь.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте хорошо с маслом. Покройте паску и оставьте на час.
Растопите на водяной бане масло, добавьте какао и подержите на среднем огне 1-2 минуты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте сначала сахарную пудру, а потом молоко или воду. Поставьте еще на 1-2 минуты на огонь.
В 40 мл теплой воды растворить желатин и дать ему набухнуть. Остальную воду вылить в кастрюлю и перемешать с сахарной пудрой. Довести на маленьком огне до однородного состояния и постоянно помешивать. Дать остыть и добавить желатиновую массу, лимонный сок и ванилин. Все хорошо перемешать, а потом взбить миксером.
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