Готуємося до Великодня: як зробити найпростішу глазур для паски

Біла

Цукрова пудра - 250 г

Яєчний білок - 2 шт.

Борошно - щіпка

Лимонний сік - 1 с. ложка

Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур буде готова, коли консистенція стане досить густою і перестане сильно розтікатися.

Цукрова

Цукор - 200 г

Вода - 75 мл

Лимонний сік - 1 ч. ложка

Насипте цукор в каструлю і залийте водою на помірний вогонь. Помішуйте віночком до повного розчинення цукру. Варити сироп на середньому вогні 5 хвилин, поки він не стане густим. Додайте в нього ложку лимонного соку і залиште остигати, але постійно помішуйте. Коли охолоне - перетирайте масу протягом 5 хвилин, поки вона не побіліє.

Глазур зі згущеним молоком

Сухе молоко - 4 ст. ложки

Згущене молоко - 6 ст. ложок

Лимонний сік - 2 ч. ложки

Змішайте сухе молоко і згущене молоко, додайте лимонний сік і вимішайте до однорідного стану – маса повинна бути густа. Нанесіть на паску і залиште на ніч.

Шоколадний

Чорний шоколад - 100 г

Рослинна олія - 1 ст. ложка

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з маслом. Покрийте паску і залиште на годину.

Какао

Масло вершкове - 25 г

Какао - 15 г

Цукрова пудра - 1 ст. ложка

Молоко або вода - 2 ст. ложки

Розтопіть на водяній бані масло, додайте какао і потримайте на середньому вогні 1-2 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте спочатку цукрову пудру, а потім молоко або воду. Поставте ще на 1-2 хвилини на вогонь.

Желатинова

Цукрова пудра - 200 г

Желатин - 5 г

Лимонний сік - 10 мл

Ванілін - 1 г

Вода - 120 мл

У 40 мл теплої води розчинити желатин і дати йому набрякнути. Іншу воду вилити в каструлю і перемішати з цукровою пудрою. Довести на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішувати. Дати охолонути та додати желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішати, а потім збити міксером.