Готуємося до Великодня: як зробити найпростішу глазур для паски

Паски - традиційна випічка на Великдень в Україні. Зазвичай її прикрашають глазур'ю, посипками, шоколадною крихтою, цукерками або горіхами.
Як зробити найпростішу глазур для паски та чим можна урізноманітнити – читайте нижче.
Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур буде готова, коли консистенція стане досить густою і перестане сильно розтікатися.
Насипте цукор в каструлю і залийте водою на помірний вогонь. Помішуйте віночком до повного розчинення цукру. Варити сироп на середньому вогні 5 хвилин, поки він не стане густим. Додайте в нього ложку лимонного соку і залиште остигати, але постійно помішуйте. Коли охолоне - перетирайте масу протягом 5 хвилин, поки вона не побіліє.
Змішайте сухе молоко і згущене молоко, додайте лимонний сік і вимішайте до однорідного стану – маса повинна бути густа. Нанесіть на паску і залиште на ніч.
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з маслом. Покрийте паску і залиште на годину.
Розтопіть на водяній бані масло, додайте какао і потримайте на середньому вогні 1-2 хвилини. Зніміть каструлю з вогню і додайте спочатку цукрову пудру, а потім молоко або воду. Поставте ще на 1-2 хвилини на вогонь.
У 40 мл теплої води розчинити желатин і дати йому набрякнути. Іншу воду вилити в каструлю і перемішати з цукровою пудрою. Довести на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішувати. Дати охолонути та додати желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішати, а потім збити міксером.
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