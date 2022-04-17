Готуємося до Великодня: рецепт перевіреної паски від галицьких бабусь

До Великодня залишився всього тиждень і відзначати його українці будуть 24 квітня. Традиційною випічкою на Великдень вважаються паски. Рецептів безліч, але є і такі, які передають з покоління в покоління.

Інгредієнти:

Молоко - 500 мл

Сухі дріжджі - 11 г або вологі - 50-60 г

Борошно - 1-1, 3 кг

Яйця - 6 шт.

Масло - 200 г

Цукор - 250-300 г

Родзинки - 300 г

Ванільний цукор - 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Дріжджі необхідно розчинити в теплому молоці. Потім туди потрібно додати 500 г борошна і ретельно розмішати. Цю суміш потрібно поставити в тепле місце на 30 хвилин і накрити рушником.

Далі потрібно відокремити білки від жовтків. До жовтків потрібно додати ваніль і цукор. Все разом добре збити. Білки збити окремо - до білої піни та додати в процесі дрібку солі.

В опару потрібно додати спочатку збиті білки, потім жовтки. Потім туди ж - масло і решту борошна.

Тісто потрібно добре вимісити - воно не повинні бути дуже твердим. Тісто ставимо в тепле місце ще на 50-60 хвилин, щоб воно підійшло.

Після того як тісто підніметься – додайте родзинки та дайте йому постояти ще трохи часу.

Тепер тісто можна розкладати по формах. Кожну потрібно заповнювати тестом тільки на третину. І необхідно почекати, поки тісто підійде в кожній формі й тільки тоді – відправляти в духовку.

Випікати паски потрібно при температурі 180 градусів близько 50-60 хвилин. І готувати їх потрібно обов'язково з хорошим настроєм.