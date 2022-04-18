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Готовимся к Пасхе: экономный и простой рецепт кексов для детей

Пасхальные кексы для детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы совсем скоро будут отмечать Пасху. И хотя праздник в этом году пройдет в условиях войны, к празднику все равно готовятся и готовят разные вкусности для детей.

Как приготовить пасхальные кексики для детей – читайте ниже.

Ингредиенты

  • Мука - 200 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Соль - 1/2 ч. ложки
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка
  • Яйца - 2 шт.
  • Клубничный йогурт - 250 мл

Для крема

  • Мягкое сливочное масло - 60 г
  • Творожный сыр - 140 г
  • Сахарная пудра - 4 ст. ложки
  • Шоколад - 30 г
  • Конфеты

Способ приготовления

Смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль. Сливочное масло размягчите и взбейте с сахаром в течение 2 минут – до пышности. По очереди добавьте яйца.

Добавьте половину муки, перемешайте и влейте йогурт. Потом снова перемешайте и добавьте остальную муку.

Заполняйте формочки для кексов на 2/3. Выпекать при температуре 180 градусов около 25 минут. Готовность можно проверить зубочисткой.

Дайте кексам остыть. Для крема смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой – взбейте и добавьте сыр, а потом снова перемешайте.

Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на полчаса-час. Потом украсьте кексы кремом, стружкой и конфетами.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить паску по старинному рецепту галицьких бабусь.

А также мы рассказывали, как оригинально можно покрасить писанки.

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