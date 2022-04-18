Готуємося до Великодня: економний і простий рецепт кексів для дітей

Українці зовсім скоро відзначатимуть Великдень. І хоча свято цього року пройде в умовах війни, до свята все одно готуються і готують різні смаколики для дітей.
Як приготувати великодні кексики для дітей – читайте нижче.
Для крему
Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль. Вершкове масло розм'якшіть і збийте з цукром протягом 2 хвилин – до пишності. По черзі додайте яйця.
Додайте половину борошна, перемішайте і влийте йогурт. Потім знову перемішайте і додайте решту борошна.
Заповнюйте формочки для кексів на 2/3. Випікати при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою.
Дайте кексам охолонути. Для крему змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою - збийте і додайте сир, а потім знову перемішайте.
Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на півгодини-годину. Потім прикрасьте кекси кремом, стружкою і цукерками.
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