Готуємося до Великодня: економний і простий рецепт кексів для дітей

Інгредієнти

Борошно - 200 г

Розпушувач - 10 г

Сіль - 1/2 ч. ложки

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 1 ч. ложка

Яйця - 2 шт.

Полуничний йогурт - 250 мл

Для крему

М'яке вершкове масло - 60 г

Сирний сир - 140 г

Цукрова пудра - 4 ст. ложки

Шоколад - 30 г

Цукерки

Спосіб приготування

Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль. Вершкове масло розм'якшіть і збийте з цукром протягом 2 хвилин – до пишності. По черзі додайте яйця.

Додайте половину борошна, перемішайте і влийте йогурт. Потім знову перемішайте і додайте решту борошна.

Заповнюйте формочки для кексів на 2/3. Випікати при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою.

Дайте кексам охолонути. Для крему змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою - збийте і додайте сир, а потім знову перемішайте.

Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на півгодини-годину. Потім прикрасьте кекси кремом, стружкою і цукерками.