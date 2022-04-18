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Готуємося до Великодня: економний і простий рецепт кексів для дітей

Великодні кекси для дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці зовсім скоро відзначатимуть Великдень. І хоча свято цього року пройде в умовах війни, до свята все одно готуються і готують різні смаколики для дітей.

Як приготувати великодні кексики для дітей – читайте нижче.

Інгредієнти

  • Борошно - 200 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Сіль - 1/2 ч. ложки
  • Вершкове масло - 100 г
  • Цукор - 100 г
  • Ванільний цукор - 1 ч. ложка
  • Яйця - 2 шт.
  • Полуничний йогурт - 250 мл

Для крему

  • М'яке вершкове масло - 60 г
  • Сирний сир - 140 г
  • Цукрова пудра - 4 ст. ложки
  • Шоколад - 30 г
  • Цукерки

Спосіб приготування

Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль. Вершкове масло розм'якшіть і збийте з цукром протягом 2 хвилин – до пишності. По черзі додайте яйця.

Додайте половину борошна, перемішайте і влийте йогурт. Потім знову перемішайте і додайте решту борошна.

Заповнюйте формочки для кексів на 2/3. Випікати при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою.

Дайте кексам охолонути. Для крему змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою - збийте і додайте сир, а потім знову перемішайте.

Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на півгодини-годину. Потім прикрасьте кекси кремом, стружкою і цукерками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати паску за старовинним рецептом галицьких бабусь.

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