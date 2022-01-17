Готовимся к Крещению: можно ли самостоятельно освятить дом водой

Когда набирать воду и где

Считается, что на Крещение вся вода на земле становится святой. Но священники рекомендуют набирать воду в храме после ее освящения с 18 января с 18:00 до обеда 19-го числа.

Очень важно набирать святую воду только тогда, когда закончится служба в церкви. Перед этим лучше всего отстоять на службе, после чего исповедаться и причаститься.

Если у вас не вышло набрать святую воду в этот период, не расстраивайтесь. В церквях воду будут освящать на протяжении всей крещенской недели.

Можно ли освятить самостоятельно дом

Некогда в великий праздник священнослужители местной церкви сами обходили пешком дома всех прихожан и освящали их крещенской водой. Сейчас такую услугу можно заказывать, но и самостоятельно окропить дом также можно.

Проведите накануне генеральную уборку. Вечером перед Крещением начертите крестики над дверями и окнами своего дома, чтобы уберечь его от злых сил. Затем посетите церковную службу и освятите воду или наберите освященную в храме.

Как правильно провести обряд

Когда в церкви освятили воду, каждому члену семьи следует сделать несколько глотков, помолиться, и только потом приступать к таинству освящения своего жилища.

Важно, чтобы шторы на окнах были открыты, а входная дверь приоткрыта. Если это невозможно, приоткройте форточку. Чем больше света будет в комнате, тем лучше.

Вымойте руки и налейте немного святой воды в чистую посуду. Окропляйте жилище от входной двери, обходя все комнаты по часовой стрелке. Вернуться нужно в то же место, откуда начали. Не освящают только туалет.

Окроплять жилище нужно щепоткой правой руки, разбрызгивая святую воду крестообразно.

Перед этим обязательно читается Молитва на благословение дела. После окропления нужно прочесть молитву Животворящему Кресту.

Когда закончили, поставьте воду за иконы (если нет - в шкаф или на полку). Главное - не на пол.

Что нельзя делать со святой водой

Воду лучше хранить дальше от телевизора, и ближе к иконам. Ее нельзя использовать для гаданий или ритуалов. Кроме того, ее нельзя выливать, давать животным или поливать ею цветы.