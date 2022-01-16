"Голодная" кутья на Крещение 2022: как правильно приготовить блюдо и что нельзя делать

Кутья - одно из главных ритуальных блюд, которое подается к столу не только на Святвечер в канун Рождества, но и на Старый новый год (Щедрый вечер), а также в канун Крещения, то есть 18 января.

Как приготовить настоящую голодную кутью, что можно и нельзя делать накануне Крещения - в материале Styler ниже.

Почему кутья "голодная" и что еще подать на стол

Крещенская кутья, как и сам канун праздника имеет название "Голодная кутья". Связано это с тем, что с утра и до первой звезды нужно было строго поститься.

Ужин также должна быть скромным: на стол можно подать узвар, вареники с постной начинкой, тушеную капусту и конечно же кутью.

Голодная кутья состоит из зерновой основы и подсластителя. В нее, как правило, не добавляют мак, орехи, сухофркуты. Но сейчас от такой традиции часто отступают, готовя кутью с добавками, главное - без масла, молока, сливок и других продуктов животного происхождения.

После ужина верующие продолжают воздерживаться от еды, пока в церкви не посвятят воду.

Приметы и обряды Крещенского сочельника

Если после празднования на столе оставалась кутья, ее отдавали домашним животным. Считается, что так они будут здоровыми целый год.

В пустую миску от угла клали ложки всех членов семьи и сверху прикрывали куском хлеба. Этот ритуал проводили для хорошего урожая.

После Сочельника дети "выгоняли" кутью из дома. Таким образом наши предки призывали весну. Нужно было взять палки, стучать по углам дома и приговаривать:

Тікай, кутя, із покуття, а узвар - іди на базар, Паляниці, лишайтеся на полиці, а "дідух" - на теплий дух, Щоб покинути кожух!

Как готовится "голодная" кутья на Крещение

Наши предки готовили кутью из пшеницы, которую специально обрабатывали в ступе или макитре, чтобы она получалась "пиханая".

"Пиханая" пшеница - это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего роду чешую-перья.

Сейчас готовый набор для кутьи из пшеницы можно купить в любом супермаркете. Если вы хотите разнообразия или не очень любите пшеницу, приготовьте кутью из другого зерна: перловки, ячменя, риса, овса, даже гречки и т. д.

В голодную кутью следует добавить мед, но по традиции - воздержаться от других компонентов.

Отметим, что на Святчевер, 6 января готовят богатую кутью. Это постное блюдо с разными компонентами и подсластителями.

На Щедрый вечер (Старый новый год), 13 января подают щедрую кутью. В нее добавляют сливочное масло, сливки или молоко.