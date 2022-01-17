Готуємося до Водохреща: чи можна самостійно освятити будинок водою

Коли набирати воду і де

Вважається, що на Водохреще вся вода на землі стає святою. Але священики рекомендують набирати воду в храмі після її освячення з 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.

Дуже важливо набирати святу воду тільки тоді, коли закінчиться служба в церкві. Перед цим найкраще відстояти на службі, після чого сповідатися і причаститися.

Якщо у вас не вийшло набрати святу воду в цей період, не турбуйтеся. У церквах воду освячуватимуть протягом усього водохресного тижня.

Чи можна освятити самостійно будинок

Колись у велике свято священнослужителі місцевої церкви самі обходили пішки будинки всіх парафіян і освячували їх водохресною водою. Зараз таку послугу можна замовляти, але і самостійно окропити будинок також можна.

Проведіть напередодні генеральне прибирання. Увечері перед Водохрещем накресліть хрестики над дверима і вікнами свого будинку, щоб уберегти його від злих сил. Потім відвідайте церковну службу і освятіть воду або наберіть освячену в храмі.

Як правильно провести обряд

Коли в церкві освятили воду, кожному члену сім'ї слід зробити кілька ковтків, помолитися, і тільки потім приступати до таїнства освячення свого житла.

Важливо, щоб штори на вікнах були відкриті, а вхідні двері прочинені. Якщо це неможливо, відкрийте кватирку. Чим більше світла буде в кімнаті, тим краще.

Вимийте руки і налийте трохи святої води в чистий посуд. Окроплюйте житло від вхідних дверей, обходячи всі кімнати за годинниковою стрілкою. Повернутися потрібно в те ж місце, звідки почали. Не освячують тільки туалет.

Окропляти житло потрібно дрібкою правої руки, розбризкуючи святу воду хрестоподібно.

Перед цим обов'язково читається Молитва на благословення справи. Після окроплення потрібно прочитати молитву Животворящому Хресту.

Коли закінчили, поставте воду за ікони (якщо немає - в шафу або на полицю). Головне - не на підлогу.

Що не можна робити зі святою водою

Воду краще зберігати далі від телевізора, і ближче до ікон. Її не можна використовувати для ворожінь або ритуалів. Крім того, її не можна виливати, давати тваринам або поливати нею квіти.