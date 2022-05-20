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Готовим запеканку из макарон по старинному рецепту: можно есть даже с чаем

Рецепт макаронной запеканки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Один из самых бюджетных и простых в приготовлении продуктов является макароны. Их можно запечь в виде запеканки. Такое блюдо называют бабка из макарон, оно очень универсально, ведь его можно есть даже с чаем.

Рецепт приготовления опубликовали в кулинарном блоге vesela_mila в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • макароны - 500 г;
  • яйца - 6 шт;
  • молоко - 100 мл;
  • сливочное масло - 100 г;
  • сахар - 1 ч. л;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала макароны нужно предварительно отварить до готовности. После этого добавить сливочное масло, перемешать и дать остыть.

Далее необходимо взбить яйца с молоком, солью, перцем и сахаром. Полученную массу смешать с макаронами, когда они остынут.

Форму для запекания смазать маслом подсолнечным и выложить в нее макароны.

Запекать нужно при температуре 200 градусов 1 час.

Стоит отметить, что макароны бывают разных размеров и форм (длинные, короткие, фигурные) и разного цвета. Не нужно бояться цветных макарон. Это значит, что производитель при изготовлении добавил в них красители. Зеленый цвет дает шпинат, красный - свекла или помидоры, но если на упаковке указаны искусственные красители или наполнители, то лучше оставить пачку на магазинной полке.

Также промывать макароны нужно только в том случае, если вы собираетесь готовить из них макаронный салат или подавать в чистом виде. Если планируете подавать их с соусом, делать этого не следует. Промывая макароны, вы смываете крахмал, который нужен для лучшей пропитки соусом, и соус просто стечет на дно тарелки.

Ранее мы сообщали, вот что произойдет с вами, если часто кушать макароны.

Также мы писали, что врач назвала самый вредный вид макарон.

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макароны