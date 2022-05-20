Готуємо запіканку з макаронів за старовинним рецептом: можна їсти навіть з чаєм

Один з найбюджетніших і найпростіших у приготуванні продуктів є макарони. Їх можна запекти у вигляді запіканки. Таку страву називають бабка з макаронів, вона дуже універсальна, адже її можна їсти навіть з чаєм.
Рецепт приготування опублікували в кулінарному блозі vesela_mila в Instagram.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. Після цього додати вершкове масло, перемішати та дати охолонути.
Далі необхідно збити яйця з молоком, сіллю, перцем та цукром. Отриману масу змішати з макаронами, коли вони охолонуть.
Форму для запікання змазати олією соняшниковою та викласти в неї макарони.
Запікати потрібно при температурі 200 градусів 1 годину.
Варто зазначити, що макарони бувають різних розмірів і форм (довгі, короткі, фігурні) та різного кольору. Не потрібно боятись кольорових макаронів. Це означає, що виробник при виготовленні додав у них барвники. Зелений колір дає шпинат, червоний - буряк або помідори, але якщо на упаковці вказані штучні барвники або наповнювачі, то краще залишити пачку на магазинній полиці.
Також промивати макарони потрібно лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся готувати з них макаронний салат або подавати в чистому вигляді. Якщо плануєте подавати їх із соусом, робити цього не слід. Промиваючи макарони, ви змиваєте крохмаль, який потрібен для кращого просочування соусом, і соус просто стече на дно тарілки.
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