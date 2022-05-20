Готовим запеканку из макарон по старинному рецепту: можно есть даже с чаем

Один из самых бюджетных и простых в приготовлении продуктов является макароны. Их можно запечь в виде запеканки. Такое блюдо называют бабка из макарон, оно очень универсально, ведь его можно есть даже с чаем.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

макароны - 500 г;

яйца - 6 шт;

молоко - 100 мл;

сливочное масло - 100 г;

сахар - 1 ч. л;

соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала макароны нужно предварительно отварить до готовности. После этого добавить сливочное масло, перемешать и дать остыть.

Далее необходимо взбить яйца с молоком, солью, перцем и сахаром. Полученную массу смешать с макаронами, когда они остынут.

Форму для запекания смазать маслом подсолнечным и выложить в нее макароны.

Запекать нужно при температуре 200 градусов 1 час.

Стоит отметить, что макароны бывают разных размеров и форм (длинные, короткие, фигурные) и разного цвета. Не нужно бояться цветных макарон. Это значит, что производитель при изготовлении добавил в них красители. Зеленый цвет дает шпинат, красный - свекла или помидоры, но если на упаковке указаны искусственные красители или наполнители, то лучше оставить пачку на магазинной полке.

Также промывать макароны нужно только в том случае, если вы собираетесь готовить из них макаронный салат или подавать в чистом виде. Если планируете подавать их с соусом, делать этого не следует. Промывая макароны, вы смываете крахмал, который нужен для лучшей пропитки соусом, и соус просто стечет на дно тарелки.