Готуємо запіканку з макаронів за старовинним рецептом: можна їсти навіть з чаєм

Один з найбюджетніших і найпростіших у приготуванні продуктів є макарони. Їх можна запекти у вигляді запіканки. Таку страву називають бабка з макаронів, вона дуже універсальна, адже її можна їсти навіть з чаєм.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

макарони - 500 г;

яйця - 6 шт;

молоко - 100 мл;

вершкове масло - 100 г;

цукор - 1 ч. л;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. Після цього додати вершкове масло, перемішати та дати охолонути.

Далі необхідно збити яйця з молоком, сіллю, перцем та цукром. Отриману масу змішати з макаронами, коли вони охолонуть.

Форму для запікання змазати олією соняшниковою та викласти в неї макарони.

Запікати потрібно при температурі 200 градусів 1 годину.

Варто зазначити, що макарони бувають різних розмірів і форм (довгі, короткі, фігурні) та різного кольору. Не потрібно боятись кольорових макаронів. Це означає, що виробник при виготовленні додав у них барвники. Зелений колір дає шпинат, червоний - буряк або помідори, але якщо на упаковці вказані штучні барвники або наповнювачі, то краще залишити пачку на магазинній полиці.

Також промивати макарони потрібно лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся готувати з них макаронний салат або подавати в чистому вигляді. Якщо плануєте подавати їх із соусом, робити цього не слід. Промиваючи макарони, ви змиваєте крохмаль, який потрібен для кращого просочування соусом, і соус просто стече на дно тарілки.