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Готуємо запіканку з макаронів за старовинним рецептом: можна їсти навіть з чаєм

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П'ятниця 20 травня 2022 16:21
Готуємо запіканку з макаронів за старовинним рецептом: можна їсти навіть з чаєм Рецепт макаронної запіканки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Один з найбюджетніших і найпростіших у приготуванні продуктів є макарони. Їх можна запекти у вигляді запіканки. Таку страву називають бабка з макаронів, вона дуже універсальна, адже її можна їсти навіть з чаєм.

Рецепт приготування опублікували в кулінарному блозі vesela_mila в Instagram.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • макарони - 500 г;
  • яйця - 6 шт;
  • молоко - 100 мл;
  • вершкове масло - 100 г;
  • цукор - 1 ч. л;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

Спочатку макарони потрібно попередньо відварити до готовності. Після цього додати вершкове масло, перемішати та дати охолонути.

Далі необхідно збити яйця з молоком, сіллю, перцем та цукром. Отриману масу змішати з макаронами, коли вони охолонуть.

Форму для запікання змазати олією соняшниковою та викласти в неї макарони.

Запікати потрібно при температурі 200 градусів 1 годину.

Варто зазначити, що макарони бувають різних розмірів і форм (довгі, короткі, фігурні) та різного кольору. Не потрібно боятись кольорових макаронів. Це означає, що виробник при виготовленні додав у них барвники. Зелений колір дає шпинат, червоний - буряк або помідори, але якщо на упаковці вказані штучні барвники або наповнювачі, то краще залишити пачку на магазинній полиці.

Також промивати макарони потрібно лише в тому випадку, якщо ви збираєтеся готувати з них макаронний салат або подавати в чистому вигляді. Якщо плануєте подавати їх із соусом, робити цього не слід. Промиваючи макарони, ви змиваєте крохмаль, який потрібен для кращого просочування соусом, і соус просто стече на дно тарілки.

Раніше ми повідомляли, ось що станеться з вами, якщо часто їсти макарони.

Також ми писали, що лікар назвала найшкідливіший вид макаронів.

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