Готовим закваску для хлеба без дрожжей дома: только мука и вода

Закваска для хлеба готовится просто, всего из двух ингредиентов - муки и воды. Придется немного подождать, пока произойдет процесс ферментации, но и хлеб такой храниться будет очень долго.
Как получить домашнюю закваску для хлеба - читайте ниже в нашем материале Styler.
Лучше всего взять соотношение пшеничной и ржаной муки (80/20 или 50/50). Но если выбор невелик, подойдет любая мука.
Ингредиенты для закваски:
Пошаговое приготовление
Первый день. Возьмите стакан и муки и стакан воды комнатной температуры. Смешайте ее в стеклянной банке, объемом 2-3 литра.
Перемешайте, прикройте неплотно крышкой (двойным слоем марли, закрепленным на горловине банки). Банку оставьте на кухне в теплом месте - специально подогревать не нужно.
Второй день. Через 24 часа "подкормите" закваску 0,5 стакана муки и 0,5 стакана воды. Интенсивно и долго перемешивайте.
Третий и четвертый день. Повторяйте предыдущие шаги (подкармливайте и перемешивайте).
Пятый день. Еще раз подкормите закваску, и через 3 часа ее можно использовать для приготовления домашнего хлеба.
Остаток накройте крышкой и отправьте в холодильник. Ее можно там хранить 7 дней без подкормки. А каждый раз, когда нужно печь хлеб, подкармливайте, как обычно, и оставляйте в теплом месте на 3 часа. После чего снова можно печь хлеб по любимому рецепту.
Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!