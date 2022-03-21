Готовим закваску для хлеба без дрожжей дома: только мука и вода

Лучше всего взять соотношение пшеничной и ржаной муки (80/20 или 50/50). Но если выбор невелик, подойдет любая мука.

Ингредиенты для закваски:

мука,

кипяченая вода.

Пошаговое приготовление

Первый день. Возьмите стакан и муки и стакан воды комнатной температуры. Смешайте ее в стеклянной банке, объемом 2-3 литра.

Перемешайте, прикройте неплотно крышкой (двойным слоем марли, закрепленным на горловине банки). Банку оставьте на кухне в теплом месте - специально подогревать не нужно.

Второй день. Через 24 часа "подкормите" закваску 0,5 стакана муки и 0,5 стакана воды. Интенсивно и долго перемешивайте.

Третий и четвертый день. Повторяйте предыдущие шаги (подкармливайте и перемешивайте).

Пятый день. Еще раз подкормите закваску, и через 3 часа ее можно использовать для приготовления домашнего хлеба.

Остаток накройте крышкой и отправьте в холодильник. Ее можно там хранить 7 дней без подкормки. А каждый раз, когда нужно печь хлеб, подкармливайте, как обычно, и оставляйте в теплом месте на 3 часа. После чего снова можно печь хлеб по любимому рецепту.