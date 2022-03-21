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Готовим закваску для хлеба без дрожжей дома: только мука и вода

Фото: Как приготовить закваску для хлеба дома (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Закваска для хлеба готовится просто, всего из двух ингредиентов - муки и воды. Придется немного подождать, пока произойдет процесс ферментации, но и хлеб такой храниться будет очень долго.

Как получить домашнюю закваску для хлеба - читайте ниже в нашем материале Styler.

Лучше всего взять соотношение пшеничной и ржаной муки (80/20 или 50/50). Но если выбор невелик, подойдет любая мука.

Ингредиенты для закваски:

  • мука,
  • кипяченая вода.

Пошаговое приготовление

Первый день. Возьмите стакан и муки и стакан воды комнатной температуры. Смешайте ее в стеклянной банке, объемом 2-3 литра.

Перемешайте, прикройте неплотно крышкой (двойным слоем марли, закрепленным на горловине банки). Банку оставьте на кухне в теплом месте - специально подогревать не нужно.

Второй день. Через 24 часа "подкормите" закваску 0,5 стакана муки и 0,5 стакана воды. Интенсивно и долго перемешивайте.

Третий и четвертый день. Повторяйте предыдущие шаги (подкармливайте и перемешивайте).

Пятый день. Еще раз подкормите закваску, и через 3 часа ее можно использовать для приготовления домашнего хлеба.

Остаток накройте крышкой и отправьте в холодильник. Ее можно там хранить 7 дней без подкормки. А каждый раз, когда нужно печь хлеб, подкармливайте, как обычно, и оставляйте в теплом месте на 3 часа. После чего снова можно печь хлеб по любимому рецепту.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов.

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