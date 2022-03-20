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Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 19:58
Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить суперфуд всех времен - квашеную капусту. Для этого понадобятся всего три компонента, самый главный из которых, конечно украинская белокочанная капуста "зимних сортов". А квасить мы будем в трехлитровой банке.

Об этом победитель МастерШеф написал на своем сайте.

Возьмите:

  • 2,5 кг капусты,
  • 1 морковь,
  • 2 ст. ложки соли (без горки).

Пошаговое приготовление

  1. Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или порежьте тонкими полосками с помощью обычного кухонного ножа.
  2. Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке 1 морковку и соль в расчете 2 столовые ложки (без горки) на трехлитровую банку капусты.
  3. Перемешайте все руками, но не отжимайте - именно это важно, если вы любите хрустящую капусту.
  4. Плотно и до краев набивайте смесь в банку.
  5. Оставляйте ферментироваться в теплом месте. За день-два капуста пустит сок, поэтому стоит под банку поставить глубокую миску или тарелку.

Через трое суток капуста будет готова.

Ранее кулинар также рассказал, какие простые блюда можно приготовить из картофеля.

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рецепт Евгений Клопотенко
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