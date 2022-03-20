Клопотенко раскрыл секрет простой и очень вкусной квашеной капусты из трех компонентов
Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Евгений Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить суперфуд всех времен - квашеную капусту. Для этого понадобятся всего три компонента, самый главный из которых, конечно украинская белокочанная капуста "зимних сортов". А квасить мы будем в трехлитровой банке.
Об этом победитель МастерШеф написал на своем сайте.
Возьмите:
- 2,5 кг капусты,
- 1 морковь,
- 2 ст. ложки соли (без горки).
Пошаговое приготовление
- Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или порежьте тонкими полосками с помощью обычного кухонного ножа.
- Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке 1 морковку и соль в расчете 2 столовые ложки (без горки) на трехлитровую банку капусты.
- Перемешайте все руками, но не отжимайте - именно это важно, если вы любите хрустящую капусту.
- Плотно и до краев набивайте смесь в банку.
- Оставляйте ферментироваться в теплом месте. За день-два капуста пустит сок, поэтому стоит под банку поставить глубокую миску или тарелку.
Через трое суток капуста будет готова.
Ранее кулинар также рассказал, какие простые блюда можно приготовить из картофеля.
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