Готуємо закваску для хліба без дріжджів вдома: тільки борошно і вода

Найкраще взяти співвідношення пшеничного і житнього борошна (80/20 або 50/50). Але якщо вибір невеликий, підійде будь-яке борошно.

Інгредієнти для закваски:

борошно,

кип'ячена вода.

Покрокове приготування

Перший день. Візьміть склянку і борошна і склянку води кімнатної температури. Змішайте її в скляній банці, об'ємом 2-3 літри.

Перемішайте, прикрийте нещільно кришкою (подвійним шаром марлі, закріпленим на горловині банки). Банку залиште на кухні в теплому місці - спеціально підігрівати не потрібно.

Другий день. Через 24 години "підгодуйте" закваску 0,5 склянки борошна і 0,5 склянки води. Інтенсивно і довго перемішуйте.

Третій і четвертий день. Повторюйте попередні кроки (підгодовуйте і перемішуйте).

П'ятий день. Ще раз підгодуйте закваску, і через 3 години її можна використовувати для приготування домашнього хліба.

Залишок накрийте кришкою і відправте в холодильник. Її можна там зберігати 7 днів без підгодівлі. А кожен раз, коли потрібно пекти хліб, підгодовуйте, як зазвичай, і залишайте в теплому місці на 3 години. Після чого знову можна пекти хліб за улюбленим рецептом.