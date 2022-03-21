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Готуємо закваску для хліба без дріжджів вдома: тільки борошно і вода

Фото: як приготувати закваску для хліба вдома (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Закваска для хліба готується просто, всього з двох інгредієнтів - борошна і води. Доведеться трохи почекати, поки відбудеться процес ферментації, але і хліб такий зберігатися буде дуже довго.

Як отримати домашню закваску для хліба - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Найкраще взяти співвідношення пшеничного і житнього борошна (80/20 або 50/50). Але якщо вибір невеликий, підійде будь-яке борошно.

Інгредієнти для закваски:

  • борошно,
  • кип'ячена вода.

Покрокове приготування

Перший день. Візьміть склянку і борошна і склянку води кімнатної температури. Змішайте її в скляній банці, об'ємом 2-3 літри.

Перемішайте, прикрийте нещільно кришкою (подвійним шаром марлі, закріпленим на горловині банки). Банку залиште на кухні в теплому місці - спеціально підігрівати не потрібно.

Другий день. Через 24 години "підгодуйте" закваску 0,5 склянки борошна і 0,5 склянки води. Інтенсивно і довго перемішуйте.

Третій і четвертий день. Повторюйте попередні кроки (підгодовуйте і перемішуйте).

П'ятий день. Ще раз підгодуйте закваску, і через 3 години її можна використовувати для приготування домашнього хліба.

Залишок накрийте кришкою і відправте в холодильник. Її можна там зберігати 7 днів без підгодівлі. А кожен раз, коли потрібно пекти хліб, підгодовуйте, як зазвичай, і залишайте в теплому місці на 3 години. Після чого знову можна пекти хліб за улюбленим рецептом.

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