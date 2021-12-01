Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака

Эксперт дал простой рецепт, как приготовить омлет в пакете за 1 минуту. В частности, такой способ выручает, когда времени мало и нужно бежать.
Об этом сообщил Эктор Хименес-Браво в Instagram.
Так, этот рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла рассчитан на двух человек.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Рецепт приготовления омлета в пакете
Способ приготовления:
Рецепт омлета в пакете
Ранее мы сообщали, что Клопотенко дал рецепт настоящего омлета.
Также мы писали, что шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет.