UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака

Автор: Тетяна Самарук

Эксперт дал простой рецепт, как приготовить омлет в пакете за 1 минуту. В частности, такой способ выручает, когда времени мало и нужно бежать.

Об этом сообщил Эктор Хименес-Браво в Instagram.

Так, этот рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла рассчитан на двух человек.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 сырых куриных яйца;
  • 100 граммов помидоров черри;
  • 50 граммов молока;
  • 50 граммов кукурузы;
  • 30 граммов зеленого лука.

Рецепт приготовления омлета в пакете

Способ приготовления:

  • Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения;
  • Выбейте яйца в глубокую посуду и добавьте соль и перец и перемешайте;
  • Затем возьмите зип-пакет и перелейте туда яйца и молоко;
  • Добавьте нарезанные помидоры, кукурузу и зеленый лук;
  • Перемешайте и плотно закройте пакет.
  • Пакет с омлетом положите в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
  • Затем осторожно выньте пакет, переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать омлет;
  • По желанию нарежьте его кусочками и ешьте.

Рецепт омлета в пакете

Ранее мы сообщали, что Клопотенко дал рецепт настоящего омлета.

Также мы писали, что шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт