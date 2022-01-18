Готовим очень вкусные и быстрые котлеты из печени, для которых не нужна мясорубка

Котлеты из печени - находка для тех, кто любит этот субпродукт. Их можно готовить, даже если у вас нет мясорубки. Минимум ингредиентов, усилий, а на выходе вы получите идеальный результат.
Рецептом "печеночников" поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Скриншот: Вот так будут выглядеть наши котлетки
Наши идеальные печеночные котлетки готовы к употреблению!
Ранее блогер также рассказала, как приготовить вкусный зимний салат "Провансаль" из капусты, который всегда будет в вашем вашем холодильнике.
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