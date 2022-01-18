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Готуємо дуже смачні і швидкі котлети з печінки, для яких не потрібна м'ясорубка

Автор: Світлана Мащенко

Котлети з печінки - знахідка для тих, хто любить цей субпродукт. Їх можна готувати, навіть якщо у вас немає м'ясорубки. Мінімум інгредієнтів, зусиль, а на виході ви отримаєте ідеальний результат.

Рецептом "печіночників" поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Печінка куряча - 500-600 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Борошно - 2-3 ст. л. (по густоті фаршу)
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Скріншот: ось так будуть виглядати наші котлетки

Покрокове приготування страви

  1. Наріжте печінку на дрібні кубики. Можна попередньо трохи підморозити, тоді вона простіше нарізається.
  2. Також наріжте цибулю на дрібні кубики.
  3. Змішайте печінку, цибулю, яйця і борошно. Посоліть і поперчіть за смаком.
  4. Обсмажуйте на вогні нижче середнього по 3 хвилини з кожного боку. При смаженні можна накривати кришкою, тоді цибуля розм'якшиться, і котлетки пропаряться.

Наші ідеальні печінкові котлетки готові до вживання!

Раніше блогер також розповіла, як приготувати смачний зимовий салат "Провансаль" з капусти, який завжди буде у вашому вашому холодильнику.

Також ми писали, навіщо в котлети деякі кулінари додають чарку горілки.

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