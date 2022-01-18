Готуємо дуже смачні і швидкі котлети з печінки, для яких не потрібна м'ясорубка

Котлети з печінки - знахідка для тих, хто любить цей субпродукт. Їх можна готувати, навіть якщо у вас немає м'ясорубки. Мінімум інгредієнтів, зусиль, а на виході ви отримаєте ідеальний результат.
Рецептом "печіночників" поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Скріншот: ось так будуть виглядати наші котлетки
Наші ідеальні печінкові котлетки готові до вживання!
Раніше блогер також розповіла, як приготувати смачний зимовий салат "Провансаль" з капусти, який завжди буде у вашому вашому холодильнику.
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