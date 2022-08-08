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Готовим вкусное шоколадное мороженое "Каштан": настоящий вкус детства (видео)

Рецепт мороженого "Каштан" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С детства все помнят вкус популярного шоколадного мороженого "Каштан". Приготовить его в домашних условиях можно очень легко и быстро. В результате оно будет иметь нежную текстуру, которая не будет иметь кристалликов льда.

Рецептом поделилась фудблогерка Галина Дума в Instagram.

Для приготовления мороженого "Каштан" необходимы следующие ингредиенты:

  • молоко 3,2% - 250 мл;
  • шоколад - 100 г;
  • яйца - 3 шт;
  • сахар - 100-150 г;
  • какао - 1 ст. л;
  • Сливки 33% - 400 г.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно в теплом молоке растворить шоколад и оставить его остыть.

После этого нужно взбить яйца с сахаром и какао до состояния пышной массы. Далее соединить две массы, поставить на огонь и довести до загустения.

Массу нужно полностью охладить. Сливки необходимо хорошо взбить и постепенно налить в них шоколадную массу. Когда массы объединятся, можно раскладывать в формочки.

В конце мороженое нужно заморозить.

Вкусный рецепт мороженого "Каштан" (скрин с видео)

Ранее Комаровский рассказывал, кому нельзя есть мороженое.

Также мы писали, как выбрать выбирать качественное мороженое.

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