Готовим вкусное шоколадное мороженое "Каштан": настоящий вкус детства (видео)

С детства все помнят вкус популярного шоколадного мороженого "Каштан". Приготовить его в домашних условиях можно очень легко и быстро. В результате оно будет иметь нежную текстуру, которая не будет иметь кристалликов льда.
Рецептом поделилась фудблогерка Галина Дума в Instagram.
Для приготовления мороженого "Каштан" необходимы следующие ингредиенты:
Легкий способ приготовления:
Сначала нужно в теплом молоке растворить шоколад и оставить его остыть.
После этого нужно взбить яйца с сахаром и какао до состояния пышной массы. Далее соединить две массы, поставить на огонь и довести до загустения.
Массу нужно полностью охладить. Сливки необходимо хорошо взбить и постепенно налить в них шоколадную массу. Когда массы объединятся, можно раскладывать в формочки.
В конце мороженое нужно заморозить.
Вкусный рецепт мороженого "Каштан" (скрин с видео)
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