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Готуємо смачне шоколадне морозиво "Каштан": справжній смак дитинства (відео)

Рецепт морозива "Каштан" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З дитинства усі пам'ятають смак популярного шоколадного морозива "Каштан". Приготувати його в домашніх умовах можна дуже легко та швидко. В результаті воно матиме ніжну текстуру, яка не матиме кристаликів льоду.

Рецептом поділилась фудблогерка Галина Дума в Instagram.

Для приготування морозива "Каштан" необхідні такі інгредієнти:

  • молоко 3,2% - 250 мл;
  • шоколад - 100 г;
  • яйця - 3 шт;
  • цукор - 100-150 г;
  • какао - 1 ст. л;
  • вершки 33% - 400 г.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно у теплому молоці розчинити шоколад та залишити його охолонути.

Після цього потрібно збити яйця з цукром та какао до стану пишної маси. Далі з`єднати дві маси, поставити на вогонь та довести до загустіння.

Масу потрібно повністю охолодити. Вершки необхідно добре збити та поступово налити до них шоколадну масу. Коли маси об`єднаються, можна розкладати у формочки.

В кінці морозиво потрібно заморозити.

Смачний рецепт морозива "Каштан" (скрін з відео)

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