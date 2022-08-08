Готуємо смачне шоколадне морозиво "Каштан": справжній смак дитинства (відео)

Для приготування морозива "Каштан" необхідні такі інгредієнти:

молоко 3,2% - 250 мл;

шоколад - 100 г;

яйця - 3 шт;

цукор - 100-150 г;

какао - 1 ст. л;

вершки 33% - 400 г.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно у теплому молоці розчинити шоколад та залишити його охолонути.

Після цього потрібно збити яйця з цукром та какао до стану пишної маси. Далі з`єднати дві маси, поставити на вогонь та довести до загустіння.

Масу потрібно повністю охолодити. Вершки необхідно добре збити та поступово налити до них шоколадну масу. Коли маси об`єднаються, можна розкладати у формочки.

В кінці морозиво потрібно заморозити.

Смачний рецепт морозива "Каштан" (скрін з відео)