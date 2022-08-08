Готуємо смачне шоколадне морозиво "Каштан": справжній смак дитинства (відео)

З дитинства усі пам'ятають смак популярного шоколадного морозива "Каштан". Приготувати його в домашніх умовах можна дуже легко та швидко. В результаті воно матиме ніжну текстуру, яка не матиме кристаликів льоду.
Рецептом поділилась фудблогерка Галина Дума в Instagram.
Для приготування морозива "Каштан" необхідні такі інгредієнти:
Легкий спосіб приготування:
Спочатку потрібно у теплому молоці розчинити шоколад та залишити його охолонути.
Після цього потрібно збити яйця з цукром та какао до стану пишної маси. Далі з`єднати дві маси, поставити на вогонь та довести до загустіння.
Масу потрібно повністю охолодити. Вершки необхідно добре збити та поступово налити до них шоколадну масу. Коли маси об`єднаються, можна розкладати у формочки.
В кінці морозиво потрібно заморозити.
Смачний рецепт морозива "Каштан" (скрін з відео)
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