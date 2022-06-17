UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара

Фото: Как сделать овсяное печенье дома (pixabay.com)
Автор: Styler

Овсяное печенье - это питательное и полезное лакомство. Оно понравится всем домашним. Попробуйте его приготовить дома и порадовать родных.

Рецепт рассчитан на 24 печенья, рассказала украинский кулинар Елизавета Глинская.

Для приготовления вам понадобится

  • 100 г яиц
  • 200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
  • 200 г муки
  • 220 г сахара
  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 10 г разрыхлителя
  • соль
  • ванильный сахар или корица
  • 10 г какао порошка

Способ приготовления:

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Добавьте сахар и яйца, перемешайте.
Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.

Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут. Приятного аппетита!

Рецепт овсяного печенья от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Ранее кулинар также рассказала, как за считанные минуты приготовить самый простой пирог.

Также читайте рецепт Наполеона без выпечки всего за 20 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт