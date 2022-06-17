Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара

Овсяное печенье - это питательное и полезное лакомство. Оно понравится всем домашним. Попробуйте его приготовить дома и порадовать родных.
Рецепт рассчитан на 24 печенья, рассказала украинский кулинар Елизавета Глинская.
Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Добавьте сахар и яйца, перемешайте.
Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.
Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут. Приятного аппетита!
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