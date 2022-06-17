Готуємо смачне і поживне вівсяне печиво: простий рецепт від відомого кулінара

Вівсяне печиво - це поживні і корисні ласощі. Воно сподобається всім домашнім. Спробуйте його приготувати вдома і порадувати рідних.

Для приготування вам знадобиться

100 г яєць

200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)

200 г борошна

220 г цукру

200 г вершкового масла (кімнатної температури)

10 г розпушувача

сіль

ванільний цукор або кориця

10 г какао порошку

Спосіб приготування:

Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Додайте цукор і яйця, перемішайте.

Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.



Накрийте тісто плівкою і приберіть в холодильник на 1 годину. Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснув їх.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин. Смачного!

Рецепт вівсяного печива від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)