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Готуємо смачне і поживне вівсяне печиво: простий рецепт від відомого кулінара

Фото: як зробити вівсяне печиво будинку (pixabay.com)
Автор: Styler

Вівсяне печиво - це поживні і корисні ласощі. Воно сподобається всім домашнім. Спробуйте його приготувати вдома і порадувати рідних.

Рецепт розрахований на 24 печива, розповіла український кулінар Єлизавета Глинська.

Для приготування вам знадобиться

  • 100 г яєць
  • 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)
  • 200 г борошна
  • 220 г цукру
  • 200 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 10 г розпушувача
  • сіль
  • ванільний цукор або кориця
  • 10 г какао порошку

Спосіб приготування:

Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Додайте цукор і яйця, перемішайте.
Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.

Накрийте тісто плівкою і приберіть в холодильник на 1 годину. Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснув їх.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин. Смачного!

Рецепт вівсяного печива від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Раніше кулінар також розповіла, як за лічені хвилини приготувати найпростіший пиріг.

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