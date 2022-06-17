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Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара

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Пятница 17 июня 2022 08:51
Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара Фото: Как сделать овсяное печенье дома (pixabay.com)
Автор: Styler

Овсяное печенье - это питательное и полезное лакомство. Оно понравится всем домашним. Попробуйте его приготовить дома и порадовать родных.

Рецепт рассчитан на 24 печенья, рассказала украинский кулинар Елизавета Глинская.

Для приготовления вам понадобится

  • 100 г яиц
  • 200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
  • 200 г муки
  • 220 г сахара
  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 10 г разрыхлителя
  • соль
  • ванильный сахар или корица
  • 10 г какао порошка

Способ приготовления:

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Добавьте сахар и яйца, перемешайте.
Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.

Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут. Приятного аппетита!

Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинараРецепт овсяного печенья от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Ранее кулинар также рассказала, как за считанные минуты приготовить самый простой пирог.

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