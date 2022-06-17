Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара
Овсяное печенье - это питательное и полезное лакомство. Оно понравится всем домашним. Попробуйте его приготовить дома и порадовать родных.
Рецепт рассчитан на 24 печенья, рассказала украинский кулинар Елизавета Глинская.
Для приготовления вам понадобится
- 100 г яиц
- 200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
- 200 г муки
- 220 г сахара
- 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 10 г разрыхлителя
- соль
- ванильный сахар или корица
- 10 г какао порошка
Способ приготовления:
Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Добавьте сахар и яйца, перемешайте.
Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.
Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут. Приятного аппетита!
Рецепт овсяного печенья от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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