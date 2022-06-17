Готовим вкусное и питательное овсяное печенье: простой рецепт от известного кулинара

Овсяное печенье - это питательное и полезное лакомство. Оно понравится всем домашним. Попробуйте его приготовить дома и порадовать родных.

Для приготовления вам понадобится

100 г яиц

200 г овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

200 г муки

220 г сахара

200 г сливочного масла (комнатной температуры)

10 г разрыхлителя

соль

ванильный сахар или корица

10 г какао порошка

Способ приготовления:

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло. Добавьте сахар и яйца, перемешайте.

Добавьте сухие ингредиенты: муку, овсяные хлопья, соль, ванильный сахар, разрыхлитель. Перемешайте.



Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Сделайте шарики диаметром 4 см, немного приплюснув их.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (с конвекцией) – 15-18 минут. Приятного аппетита!

Рецепт овсяного печенья от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)