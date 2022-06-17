Готуємо смачне і поживне вівсяне печиво: простий рецепт від відомого кулінара
Вівсяне печиво - це поживні і корисні ласощі. Воно сподобається всім домашнім. Спробуйте його приготувати вдома і порадувати рідних.
Рецепт розрахований на 24 печива, розповіла український кулінар Єлизавета Глинська.
Для приготування вам знадобиться
- 100 г яєць
- 200 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)
- 200 г борошна
- 220 г цукру
- 200 г вершкового масла (кімнатної температури)
- 10 г розпушувача
- сіль
- ванільний цукор або кориця
- 10 г какао порошку
Спосіб приготування:
Збийте вінчиком м'яке вершкове масло. Додайте цукор і яйця, перемішайте.
Додайте сухі інгредієнти: борошно, вівсяні пластівці, сіль, ванільний цукор, розпушувач. Перемішайте.
Накрийте тісто плівкою і приберіть в холодильник на 1 годину. Зробіть кульки діаметром 4 см, трохи приплюснув їх.
Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці (з конвекцією) – 15-18 хвилин. Смачного!
Рецепт вівсяного печива від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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