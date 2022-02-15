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Готовим вкуснейшую творожную запеканку, как в детском саду

Автор: Людмила Жукова

Большинство людей обожают творожную запеканку, так как она напоминает им вкус детства и детский сад, где ее готовили. Такое лакомство можно легко приготовить дома.

Рецептом поделился блогер под ником koster_chef в Instagram.

Для приготовления запеканки вам понадобятся

  • творог - 800 гр
  • яйца - 3 шт
  • манка - 160 гр
  • сахар - 160 гр
  • молоко - 80 мл
  • сливочное масло - 80 гр

Пошаговый рецепт приготовления

В яйца добавьте сахар и взбейте до пышности. Следом добавьте творог и взбейте еще 3 минуты. Дальше добавьте молоко, мягкое сливочное масло и взбейте до однородности, примерно 3-5 минуту.

Накройте полотенцем и оставьте "отдыхать" на 30 минут. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.

Выложите творожную массу в противень, разровняйте и смажьте сверху сметаной ровным слоем для красивой корочки.

Запекайте 40 минут при 180 градусах. Готовность проверьте зубочисткой, к ней не должно ничего прилипать. Приятного аппетита!

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