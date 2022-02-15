Готуємо смачну сирну запіканку, як в дитячому садку

Для приготування запіканки вам знадобляться

сир - 800 гр

яйця -3 шт

манка - 160 гр

цукор - 160 гр

молоко - 80 мл

вершкове масло - 80 гр

Покроковий рецепт приготування

У яйця додайте цукор і збийте до пишності. Слідом додайте сир і збийте ще 3 хвилини. Далі додайте молоко, м'яке вершкове масло і збийте до однорідності, приблизно 3-5 хвилин.

Накрийте рушником і залиште "відпочивати" на 30 хвилин. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.

Викладіть сирну масу в деко, розрівняйте і змастіть зверху сметаною рівним шаром для красивої скоринки.

Запікайте 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевірте зубочисткою, до неї не повинно нічого прилипати. Смачного!