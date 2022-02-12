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Готовим идеальный яблочный штрудель к чаю: понадобится всего 20 минут

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Суббота 12 февраля 2022 21:31
Готовим идеальный яблочный штрудель к чаю: понадобится всего 20 минут Рецепт яблочного штруделя (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если у вас нет времени на приготовление десерта, тогда замечательным вариантом станет яблочный штрудель. Он невероятно вкусный и легкий в приготовлении.

Рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и ванилью поделился кулинар Анатолий Добровольский в Instagram.

В частности, такой десерт станет прекрасным угощением к чаю или праздничному столу.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г;
  • Яблоки - 1 кг;
  • Орехи - 50 г;
  • Изюм - 100 г;
  • Масло сливочное - 70-100 г;
  • Корица молотая - 1/2 ст. л;
  • Ванильный сахар - 1/2 ст. л;
  • Яйцо куриное - 1 шт;
  • Сахарная пудра - 1-2 ст. л;
  • Мука на подпилок рабочего места - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала залейте изюм кипятком и оставьте на некоторое время. Затем яблоки почистите и нарежьте кубиком.

После этого возьмите орехи и измельчите их ножом.

Далее переложите нарезанные яблоки на сковороду и притушите 3-4 минуты. Переложите их в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи и перемешайте.

Затем раскатайте тесто и выложите на середину начинку штруделя, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.

Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом, взбейте яйца и смажьте пирог.

Поставьте десерт в духовку на 20-25 минут при 180°C.

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