Готовим идеальный яблочный штрудель к чаю: понадобится всего 20 минут
Если у вас нет времени на приготовление десерта, тогда замечательным вариантом станет яблочный штрудель. Он невероятно вкусный и легкий в приготовлении.
Рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и ванилью поделился кулинар Анатолий Добровольский в Instagram.
В частности, такой десерт станет прекрасным угощением к чаю или праздничному столу.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г;
- Яблоки - 1 кг;
- Орехи - 50 г;
- Изюм - 100 г;
- Масло сливочное - 70-100 г;
- Корица молотая - 1/2 ст. л;
- Ванильный сахар - 1/2 ст. л;
- Яйцо куриное - 1 шт;
- Сахарная пудра - 1-2 ст. л;
- Мука на подпилок рабочего места - 1 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала залейте изюм кипятком и оставьте на некоторое время. Затем яблоки почистите и нарежьте кубиком.
После этого возьмите орехи и измельчите их ножом.
Далее переложите нарезанные яблоки на сковороду и притушите 3-4 минуты. Переложите их в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи и перемешайте.
Затем раскатайте тесто и выложите на середину начинку штруделя, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.
Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом, взбейте яйца и смажьте пирог.
Поставьте десерт в духовку на 20-25 минут при 180°C.
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