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Готовим творожные блинчики с тыквой: минимум усилий

Автор: Людмила Жукова

Блинчики - это отличное решение на завтрак, а если они еще и с тыквой - то это максимальная польза. Предлагаем вам рецепт приготовления этого прекрасного блюда.

Он опубликован на странице Едим дома в Facebook.

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты

  • яйца куриные — 1 шт.
  • молоко 200 мл
  • тыква 80 г
  • творог 100 г
  • мука 60 г
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • ванилин — 1 щепотка
  • растительное масло — 30 г
  • соль — 1 щепотка
  • сахар — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Сырую тыкву натереть на мелкой терке. Взбить молоко и яйцо с щепоткой соли до пены. Добавляем творог, тыкву, муку, разрыхлитель, ванилин и сахар. Добавляем растительное масло. Тщательно размешиваем. Выпекаем на сухой сковороде с закрытой крышкой. Мощность плиты средняя. Блинчик сверху тоже должен схватиться. Переворачиваем и допекаем без крышки до румяности. Подаем со сгущенкой.

Приятного аппетита!

Блинчики с тыквой (фото: Юлия Портнова)

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