Готовим творожные блинчики с тыквой: минимум усилий

Блинчики - это отличное решение на завтрак, а если они еще и с тыквой - то это максимальная польза. Предлагаем вам рецепт приготовления этого прекрасного блюда.
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Сырую тыкву натереть на мелкой терке. Взбить молоко и яйцо с щепоткой соли до пены. Добавляем творог, тыкву, муку, разрыхлитель, ванилин и сахар. Добавляем растительное масло. Тщательно размешиваем. Выпекаем на сухой сковороде с закрытой крышкой. Мощность плиты средняя. Блинчик сверху тоже должен схватиться. Переворачиваем и допекаем без крышки до румяности. Подаем со сгущенкой.
Приятного аппетита!
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