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Готуємо сирні млинці з гарбузом: мінімум зусиль

Автор: Людмила Жукова

Млинці - це відмінне рішення на сніданок, а якщо вони ще й з гарбузом - то це максимальна користь. Пропонуємо вам рецепт приготування цієї прекрасної страви.

Він опублікований на сторінці Їмо вдома в Facebook.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти

  • яйця курячі -1 шт.
  • молоко 200 мл
  • гарбуз 80 г
  • сир 100 г
  • борошно 60 г
  • розпушувач 1 ч. л.
  • ванілін 1 щіпка
  • рослинна олія-30 г
  • сіль 1 щіпка
  • цукор 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

Сирий гарбуз натерти на дрібній тертці. Збити молоко і яйце з дрібкою солі до піни. Додаємо сир, гарбуз, борошно, розпушувач, ванілін і цукор. Додаємо рослинну олію. Ретельно розмішуємо. Випікаємо на сухій сковороді із закритою кришкою. Потужність плити середня. Млинець зверху теж повинен схопитися. Перевертаємо і допікаємо без кришки до рум'яності. Подаємо зі згущеним молоком.

Смачного!

Млинці з гарбузом (фото: Юлія Портнова)

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