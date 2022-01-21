Готуємо сирні млинці з гарбузом: мінімум зусиль

Млинці - це відмінне рішення на сніданок, а якщо вони ще й з гарбузом - то це максимальна користь. Пропонуємо вам рецепт приготування цієї прекрасної страви.
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Сирий гарбуз натерти на дрібній тертці. Збити молоко і яйце з дрібкою солі до піни. Додаємо сир, гарбуз, борошно, розпушувач, ванілін і цукор. Додаємо рослинну олію. Ретельно розмішуємо. Випікаємо на сухій сковороді із закритою кришкою. Потужність плити середня. Млинець зверху теж повинен схопитися. Перевертаємо і допікаємо без кришки до рум'яності. Подаємо зі згущеним молоком.
Смачного!
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