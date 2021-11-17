Готовим твердый сыр дома из двух ингредиентов всего за 15 минут: видеорецепт

Важно, чтобы творог и молоко были абсолютно натуральными, только животного происхождения и без никаких добавок вроде пальмового масла.

Ингредиенты:

Творог 5% - 400 г

Молоко 3,2% - 400 г

Соль - 1/2 ч. л.

Сода - 1/3-1/2 ч. л.

Сливочное масло (по желанию) - 15 г.

Пошаговое приготовление творога

Творог и молоко могут быть магазинные, но очень хорошего качества.



Выкладываем творог и выливаем молоко в кастрюлю и ставим на плиту нагреваться, помешивая периодически.

Нагреваем до выделения желтой сыворотки. Молоко по мере нагревания будет "створаживаться".

Через 3-4 минуты сыворотка полностью выделится, но до кипения массу доводить нельзя. Вы увидите, что творог начал тянуться и его можно собрать в ком.

Отделяем творог от сыворотки при помощи сита. Затем перекладываем наш будущий сыр в кастрюлю, добавляем в него соль и 1/3 ч. л. соды. Перемешиваем.

Сода вступит в реакцию с молочной кислотой, в результате этого наша масса начинает плавиться.

Если вы увидите, что этого недостаточно и сыр не сплавился, добавьте еще немного соды. Но в сумме на 400 граммов сыра и молока должно быть не более 1/2 ч. л. соды, иначе она будет чувствоваться.

Включаем маленький огонь и плавим постоянно перемешивая. Можно это делать на водяной бане.

Добавляем сливочное масло, чтобы увеличить жирность продукта, если хотите. Можно 15 г, можно больше. Вымешиваем до растворения масла.

Берем формочку для нашей будущей головки сыра, смазываем ее сливочным маслом. Утрамбовываем наш сыр в формочку, накрываем пленкой и даем остыть при комнатной температуре.

Затем можно в холодильник, а можно сразу резать и употреблять.