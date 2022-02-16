Готуємо свинячу рульку з хрусткою скоринкою: виходить ідеально
Рулька з хрусткою скоринкою легко вийде у вас вдома.
Її рецептом в Instagram поділилася блогер Маша Шмідт.
Кулінар радить брати м'ясо без великої кількості жиру, тоді страва вийде ідеальним.
Інгредієнт
- рулька 1 шт.
- часник 2 головки
- коріандр в зернах 1 ч. л.
- лавровий лист 1-2 шт.
- перець чорний 3-4 горошини
- 0,5 л темного пива (козел, наприклад)
- цибуля, морква, селера (будь-які коріння, які є по половині)
- сіль
Покроковий рецепт приготування
У ступці розітріть лавровий лист. Потім туди додайте коріандр, перець і перетріть в порошок. До спецій додайте 1,5 головки очищеного часнику і перетріть все в пасту. Додайте сіль.
Рульку добре висушіть паперовим рушником і нашпигуйте часником, що залишився. Шкіру надріжте квадратиками, щоб жир витоплювався при запіканні.
Нашпигуйте рульку залишився часником і половиною часникової пасти зі спеціями, піддягаючи м'ясо ножем, щоб запхати пасту глибше ближче до кістки з усіх боків. Рештою пастою змастіть рульку зверху і залиште на добу.
У невелику форму для запікання вистеліть пергамент, налийте пиво, туди крупно наріжте коріння (морква, цибуля...). Поставте туди рульку, зафіксуйте, щоб вона не завалювалася. І запікайте 2 години при 160 градусах, періодично поливаючи соком.
Збільште температуру до 190-200 градусів і включіть конвекцію. Знову змастіть соком з-під рульки та запікайте ще 15 хв. Смачного!
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