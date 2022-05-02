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Готовим сгущенку самостоятельно: вспоминаем настоящий вкус детства

Как сделать сгущенку и орт Андруты самостоятельно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить сгущенку самостоятельно не так уж и сложно. И таким домашним кремом можно смазать любые коржи или сделать вафельный торт, который имеет необычное название на Западной Украине – Андруты.

Как приготовить самостоятельно сгущенку в домашних условиях, а потом сделать с ней настоящие галицкие Андруты – читайте ниже.

Рецепт домашней сгущенки

Вам понадобится 1 литр молока, 320 г сахара и треть чайной ложки соды. Налейте в кастрюлю с толстым дном молоко и поставьте на средний огонь. Добавьте сахар и перемешайте. Потом всыпьте соду, чтобы в сгущенке не было комков, а молоко при нагревании не свернулось.

Когда молоко начнет пениться – следите, чтобы не убежало. Убавьте огонь до минимума, и когда пена осядет – снова прибавьте огонь.

Проваривайте молоко таким образом час-полтора, постоянно помешивайте. Чем гуще становится молоко – тем чаще и интенсивнее его нужно мешать. Если вы хотите более нежную сгущенку – то варите минут 30.

Потом снимите с огня и дайте остыть. При охлаждении сгущенка становится еще более густой. Потом перелейте сгущенку в банку и поставьте в холодильник.

Из 1 литра молока должно получиться 500 г сгущенки – без красителей и добавок.

Рецепт торта Андруты

  • Вареное сгущенное молоко - 200 г
  • Масло сливочное - 200 г
  • Коржи вафельные - 10 шт.

Способ приготовления

Для этого торта сгущенка нужна вареная, более темная. Значит, по рецепту выше нужно варить молоко час-полтора. Масло должно быть комнатной температуры – его взбиваем в пышную массу.

Потом постепенно добавляем сгущенку и продолжаем взбивать – должен получится нежный крем карамельного цвета. Этой массой тщательно смазываем каждый вафельный корж и складываем их друг на друга.

Верхний корж не смазываем, сверху кладем кухонную доску и небольшой груз. Оставляем на 2-3 часа.

Все, торт готов! Режем его ромбиками или треугольниками и наслаждаемся.

Кстати, начинку для торта можно разбавить конфитюром, орехами, шоколадом или кокосовой стружкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко поделился секретом самых вкусных дерунов с мясом.

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