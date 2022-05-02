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Готуємо згущене молоко самостійно: згадуємо справжній смак дитинства

Як зробити згущене молоко і ортопед самостійно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати згущене молоко самостійно не так вже й складно. І таким домашнім кремом можна змастити будь-які коржі або зробити вафельний торт, який має незвичайну назву на Західній Україні – Андрути.

Як приготувати самостійно згущене молоко в домашніх умовах, а потім зробити з нею справжні Галицькі андрути – читайте нижче.

Рецепт домашньої згущеного молока

Вам знадобиться 1 літр молока, 320 г цукру і третина чайної ложки соди. Налийте в каструлю з товстим дном молоко і поставте на середній вогонь. Додайте цукор і перемішайте. Потім всипте соду, щоб в згущеному молоці не було грудок, а молоко при нагріванні не згорнулося.

Коли молоко почне пінитися - стежте, щоб не втекло. Зменшіть вогонь до мінімуму, і коли піна осяде – знову додайте вогонь.

Проварюйте молоко таким чином годину-півтори, постійно помішуйте. Чим густіше стає молоко - тим частіше та інтенсивніше його потрібно заважати. Якщо ви хочете більш ніжну згущене молоко – то варіть хвилин 30.

Потім зніміть з вогню і дайте охолонути. При охолодженні згущене молоко стає ще більш густий. Потім перелийте згущене молоко в банку і поставте в холодильник.

З 1 літра молока повинно вийти 500 г згущеного молока – без барвників і добавок.

Рецепт торта андрути

  • Варене згущене молоко - 200 г
  • Масло вершкове - 200 г
  • Коржі вафельні - 10 шт.

Спосіб приготування

Для цього торта згущене молоко потрібна варена, більш темна. Значить, за рецептом вище потрібно варити молоко годину-півтори. Масло має бути кімнатної температури – його збиваємо в пишну масу.

Потім поступово додаємо згущене молоко і продовжуємо збивати – повинен вийде ніжний крем карамельного кольору. Цією масою ретельно змащуємо кожен вафельний корж і складаємо їх один на одного.

Верхній корж не змащуємо, зверху кладемо кухонну дошку і невеликий вантаж. Ми залишаємо на 2-3 години.

Все, торт готовий! Ріжемо його ромбиками або трикутниками та насолоджуємося.

До речі, начинку для торта можна розбавити конфітюром, горіхами, шоколадом або кокосовою стружкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко поділився секретом найсмачніших дерунів з м'ясом.

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