Готовим самую вкусную тыквенную кашу по украинскому рецепту: есть один секрет

Тыква - неотъемлемый украинский сезонный овощ, из которого мы каждую осень готовим блины, пироги, крем-супы, запекаем в духовке и даже едим сырой. Но самое главное блюдо из этого оранжевого чуда - конечно же, тыквенная каша. Ее мы будем готовить с украинской крупой - пшеном.
Рецептом поделилась гастроисследовательница Елена Брайченко, основательница проекта Їzhakultura.
По словам эксперта, несмотря на всю легкость и простоту приготовления тыквенной каши с пшеном, есть несколько кулинарных мелочей, которые стоит учесть, чтобы получить действительно вкусное и полезное блюдо.
Нюансом или секретом такой каши будет то, что тыкву надо варить сразу в молоке, а не в воде, как это делают многие. Так, уверена Елена, мы получим насыщенный вкус и густую консистенцию.
К тому же исследовательница рекомендует попробовать кашу без сахара и соли, чтобы почувствовать настоящий вкус продукта. Чтобы "сдобрить", все же можно добавить меда, орешков или семян.
Фото: Так должна выглядеть наша каша готова
Залейте молоко в неэмалированную кастрюлю или сотейник (иначе каша будет подгорать) и доведите до кипения. Как только молоко закипело, добавьте кусочки тыквы (шириной до 3 сантиметров), варите 10-15 минут.
Разные сорта тыкв варятся по-разному, как только тыква легко разделяется вилкой, смело можно выключать огонь.
Пшено надо промыть несколько раз в холодной воде, затем залить кипятком, оставить на 3-4 минуты и снова промыть.
Отваренную тыкву надо взбить блендером, всыпать промытое пшено, перемешать и оставить на медленном огне на 35 минут, чтобы пшенинки разварились. Каша уже не должна кипеть, она должна медленно умлевать.
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