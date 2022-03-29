Готовим самую вкусную кашу из недорогих круп: об этих хитростях многие не знают

Пропорции

Перед приготовлением крупу следует помыть и варить в пропорции 1:2.5-3. Например, на одну чашку промытой гречки надо две с половиной чашки воды или кипятка. Можете взять 3, но тогда гречка будет сильно разваренная.

Снимаем с огня чуть раньше

Такие каши, как пшено (просо), пшеничная и ячменная стоит снять с огня еще до того, как каша полностью приготовится.

Когда на поверхности исчезнет "водичка", дно уже сгорит. Поэтому лучше вовремя накройте крышкой и потушите огонь. Через пять минут каша будет готова.

Замачиваем, готовим в духовке и другие нюансы

Перловую крупу и целую пшеницу стоит замочить за 3-8 часов до приготовления, и тоже заблаговременно снять с плиты.

Кукурузную кашу удобно готовить в горшочке и в духовке.

Пшенную, ячменную и пшеничные каши не надо накрывать крышкой во время приготовления. А еще их надо иногда помешивать.

Как правильно хранить крупы

Только что купленные крупы, даже если они являются стратегическим запасом, стоит пересыпать в герметичную тару, например специальные контейнеры или хотя бы пластиковые бутылки из-под молока. Это сохранит крупу от моли, перепадов влажности, плесени и рассыпания.