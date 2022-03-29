Готуємо найсмачнішу кашу з недорогих круп: про ці хитрощі багато хто не знає

Пропорції

Перед приготуванням крупу слід помити, і варити в пропорції 1:2.5-3. Наприклад, на одну чашку промитої гречки треба дві з половиною чашки води чи окропу. Можете взяти 3, але тоді гречка буде сильно розварена.

Знімаємо з вогню трохи раніше

Такі каші, як пшоно (просо), пшенична та ячмінна варто зняти з вогню ще до того, як каша повністю приготується.

Коли на поверхні щезне "водичка", дно уже згорить. Тому краще вчасно накрийте кришкою і загасіть вогонь. За п'ять хвилин каша буде готова.

Замочуємо, готуємо в духовці та інші нюанси

Перлову крупу та цілу пшеницю варто замочити за 3-8 годин до приготування, і теж завчасно зняти з плити.

Кукурудзяну кашу зручно готувати в горщику та в духовці.

Пшоняну, ячмінну та пшеничні каші не треба накривати кришкою під час приготування. А ще їх треба інколи помішувати.

Як правильно зберігати крупи

Щойно куплені крупи, навіть якщо вони є стратегічним запасом, варто пересипати в герметичну тару, як-от спеціальні контейнери чи бодай пластикові пляшки з-під молока. Це збереже крупу від молі, перепадів вологості, цвілі та розсипання.