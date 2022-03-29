Замороженное слоеное тесто: ошибки при готовке, которые мы допускаем чаще всего
Фото: Как правильно готовить замороженное слоеное тесто (pixabay.com)
Слоеное тесто - едва ли не самое сложное в приготовлении, поэтому многие из нас выбирают готовый замороженный полуфабрикат, из которого можно крутить рогалики, слойки, штрудели, пироги и даже пахлаву. Однако здесь много нюансов, ведь даже готовое тесто можно испортить неосторожным обращением.
Как не наделать ошибок со слоеным тестом, пишет ресурс Shuba.
Чтобы выпечка удалась, помните о некоторых правилах
- Размораживать слоеное тесто надо в холодильнике (до 10 часов), если нет времени - при комнатной температуре (до 3 часов). Но тогда на него надо осторожно нажимать каждые 15-20 минут.
- Лучше размораживать в упаковке, чтобы тесто не высохло.
- Начинайте работать с тестом, когда оно почти разморозилось, но не стало мягким.
- Рабочую поверхность, на которой вы будете раскатывать тесто, надо хорошо посыпать мукой.
- Раскатывать тесто обязательно в одном направлении, чтобы не повредить его структуру.
- Если тесто надо порезать на кусочки, делайте это острым ножом, чтобы тесто не цеплялось за нож и не испортилась форма изделий.
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