Замороженное слоеное тесто: ошибки при готовке, которые мы допускаем чаще всего

Слоеное тесто - едва ли не самое сложное в приготовлении, поэтому многие из нас выбирают готовый замороженный полуфабрикат, из которого можно крутить рогалики, слойки, штрудели, пироги и даже пахлаву. Однако здесь много нюансов, ведь даже готовое тесто можно испортить неосторожным обращением.

Как не наделать ошибок со слоеным тестом, пишет ресурс Shuba .

Ранее мы писали, как приготовить дешевые рогалики на воде, когда нет молока, яиц и масла.

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