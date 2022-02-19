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Готовим самую простую пасту из трех ингредиентов: минимум времени и усилий

Автор: Татьяна Самарук

Домохозяйки не любят стоять пол дня у плиты и готовить кушать. Поэтому можно приготовить максимально простой и быстрый рецепт пасты.

Рецептом пасты из трех ингредиентов поделилась фудблогерка "tomka_recepti" в Instagram.

Как быстро приготовить пасту с сыром

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • спагетти - 200 граммов;
  • сыр пармезан (или другой из твердых сортов) - 70 граммов;
  • соль и черный молотый перец - на ваш вкус.

Способ приготовления:

Сначала на сковородку влейте немного воды и выложите туда сырые спагетти. Во время готовки постепенно доливайте до них воду.

Когда макароны будут уже почти готовыми, тогда можно высыпать натертый пармезан или другой любимый сыр твердых сортов.

Далее все тщательно перемешайте и посолите и поперчите.

Приятного аппетита!

Добавим, что пасту можно есть каждый день и не толстеть. Однако она должна быть обязательно из твердых сортов пшеницы.

Также такая паста богата витаминами, микроэлементами и полезной клетчаткой. Она лучше усваивается организмом и принадлежать к разряду медленных углеводов. В порции спагетти содержится 200 калорий, 40 г углеводов, меньше чем 1 г жиров и всего 1 г соли.

Ранее мы сообщали, что можно приготовить из вчерашних макарон.

Также мы писали, как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти.

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