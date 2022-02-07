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Готовим салат "Три капусты": вкусно и очень полезно

Автор: Styler

Капуста - это уникальный продукт, который доступен в любое время года. Попробуйте приготовить полезнейший салат из трех ее видов - белокочанной, пекинской и цветной.

Рецептом в Instagram поделился кулинарный блогер Василий Мишлен.

Для приготовления вам понадобятся

  • капуста белокочанная 1/3 шт

  • капуста пекинская 1/2 шт

  • капуста цветная 1/3шт

  • шпинат 1пучок

  • укроп 1пучок

  • сок лимона 1ст.л

  • соль 1ч.л

  • сметана 150мл

  • соль 1ч.л

  • смесь перцев 1ч.л

  • горчица 1ч.л

Пошаговый рецепт приготовления

Нашинкуйте вначале белокочанную капусту, сбрызните е лимонным соком, потом добавьте туда пекинскую и цветную капусты и порежьте туда же шпинат, зелень. Сделайте соус, как показано на видео и добавьте к овощам. Салат готов. Приятного аппетита!

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