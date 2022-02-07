Готовим салат "Три капусты": вкусно и очень полезно

Капуста - это уникальный продукт, который доступен в любое время года. Попробуйте приготовить полезнейший салат из трех ее видов - белокочанной, пекинской и цветной.
Рецептом в Instagram поделился кулинарный блогер Василий Мишлен.
капуста белокочанная 1/3 шт
капуста пекинская 1/2 шт
капуста цветная 1/3шт
шпинат 1пучок
укроп 1пучок
сок лимона 1ст.л
соль 1ч.л
сметана 150мл
соль 1ч.л
смесь перцев 1ч.л
горчица 1ч.л
Нашинкуйте вначале белокочанную капусту, сбрызните е лимонным соком, потом добавьте туда пекинскую и цветную капусты и порежьте туда же шпинат, зелень. Сделайте соус, как показано на видео и добавьте к овощам. Салат готов. Приятного аппетита!
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