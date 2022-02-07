Готуємо салат "Три капусти": смачно і дуже корисно

Капуста - це унікальний продукт, який доступний в будь-який час року. Спробуйте приготувати корисний салат з трьох її видів - білокачанної, пекінської та цвітної.
Рецептом в Instagram поділився кулінарний блогер Василь Мішлен.
капуста білокачанна 1/3 шт
капуста пекінська 1/2 шт
капуста цвітна 1/3шт
шпинат 1 пучок
кріп 1 пучок
сік лимона 1ст. л
сіль 1ч.л
сметана 150 мл
сіль 1ч.л
суміш перців 1ч.л
гірчиця 1ч.л
Наріжте спочатку білокачанну капусту, збризніть е лимонним соком, потім додайте туди пекінську і цвітну капусти і поріжте туди ж шпинат, зелень. Зробіть соус, як показано на відео і додайте до овочів. Салат готовий. Смачного!
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