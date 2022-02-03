Детская истерика: какие фразы родителей под запретом и как унять поток слез
Детская истерика может произойти когда угодно, где угодно и это совершенно не зависит от характера малыша или поведения родителей. Порой такая ситуация происходит внезапно, и родители совершенно не понимают, как с ней справиться. Особенно, если это происходит в людном месте.
Как успокоить малыша, какие фразы говорить не нужно, и почему ребенок закатывает истерику – читайте ниже.
Почему ребенок плачет
Слезы ребенка – это четкий сигнал, что ему плохо. Истерика может произойти из-за того, что малыш устал, голоден, хочет пить, в туалет или расстроился из-за какой-то покупки.
Справиться со своими эмоциями дети не в состоянии, поэтому их неприятные чувства выливаются в банальную истерику. И часто это происходит именно в людных местах, так как там дети переполняются эмоциями и впечатлениями больше всего.
Все, что требуется от родителей – прийти на помощь, оказать поддержку и найти нужные слова, чтобы успокоить малыша.
Что нельзя говорить ребенку во время истерики
Психологи рекомендуют избегать фразы, которые могут малыша расстроить или обидеть. Не стоит ребенка стыдить в момент истерики – эффект будет прямо противоположный. И не запугивайте его в такой ситуации – это может вызвать невроз и фобии.
Также не стоит прибегать к подкупу и манипуляциям. Не обещайте купить ему дорогую игрушку или что-то, что ранее вы уже отказались покупать. Это будет иметь печальные последствия и в голове у ребенка появится четкая цепь: заревел – все купили.
Не стоит говорить такие фразы:
- Мальчики не плачут
- Если ты сейчас же успокоишься, то я куплю тебе то, что ты хочешь.
- Посмотри, другие дети себя так не ведут
- Ты слишком много хочешь
- Ой, какой некрасивый заплаканный ребенок
- Если не перестанешь плакать, тебя заберет злой дядя (полицейский, бабайка)
Как остановить истерику ребенка
Детская истерика накатывает очень быстро, как снежный ком. И реакция родителей имеет очень большое значение. Нужно показать, что вам действительно важно, что с ним происходит.
Ведь маленькая беда маленького человека – очень велика для него. Родители должны сохранять абсолютное спокойствие и не допускать вспышек агрессии.
Психологи советуют присесть перед ребенком, чтобы оказаться с ним на одном уровне – это устанавливает доверие и внимание. Можно малыша обнять, если он позволяет.
Какие фразы можно употреблять:
- Я понимаю, что ты чем-то очень огорчен. А что мы можем с этим сделать?
- И что будем делать дальше?
- Расскажи мне, что именно тебя волнует
- Я не отойду от тебя, пока ты так сильно расстроен
Также поинтересуйтесь, может малыш хочет пить, есть, устал или выйти на свежий воздух.
Есть и очень универсальный вопрос, который способен остановить многие детские истерики.
Проблема, из-за которой ты плачешь, маленькая, средняя или большая?
Ребенок начинает вдумываться в масштабы своей проблемы, и плач стихает. Пока он пытается сформулировать и проанализировать – обороты истерики идут на спад. А это даст возможность родителю более вменяемо обсудить проблему.
Маленькую проблему можно решить легко и быстро, у них нет последствий. Средняя потребует немного больше времени. А вот большую проблему решить будет сложнее. И не всегда это доступно, порой можно только облегчить.
Кроме того, родители не должны обращать внимание на реакцию окружающих. Если доставлен кому-то дискомфорт – можно извиниться. Но внимание должно быть сосредоточено на ребенке.
Предлагайте компромиссы, говорите о своих чувствах и спрашивайте о чувствах ребенка. И при всем этом нужно сохранять спокойствие и уверенность – ребенок быстро чувствует такие вещи.
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