Детская истерика: какие фразы родителей под запретом и как унять поток слез

Детская истерика может произойти когда угодно, где угодно и это совершенно не зависит от характера малыша или поведения родителей. Порой такая ситуация происходит внезапно, и родители совершенно не понимают, как с ней справиться. Особенно, если это происходит в людном месте.

Как успокоить малыша, какие фразы говорить не нужно, и почему ребенок закатывает истерику – читайте ниже.

Почему ребенок плачет

Слезы ребенка – это четкий сигнал, что ему плохо. Истерика может произойти из-за того, что малыш устал, голоден, хочет пить, в туалет или расстроился из-за какой-то покупки.

Справиться со своими эмоциями дети не в состоянии, поэтому их неприятные чувства выливаются в банальную истерику. И часто это происходит именно в людных местах, так как там дети переполняются эмоциями и впечатлениями больше всего.

Все, что требуется от родителей – прийти на помощь, оказать поддержку и найти нужные слова, чтобы успокоить малыша.

Что нельзя говорить ребенку во время истерики

Психологи рекомендуют избегать фразы, которые могут малыша расстроить или обидеть. Не стоит ребенка стыдить в момент истерики – эффект будет прямо противоположный. И не запугивайте его в такой ситуации – это может вызвать невроз и фобии.

Также не стоит прибегать к подкупу и манипуляциям. Не обещайте купить ему дорогую игрушку или что-то, что ранее вы уже отказались покупать. Это будет иметь печальные последствия и в голове у ребенка появится четкая цепь: заревел – все купили.

Не стоит говорить такие фразы:

Мальчики не плачут

Если ты сейчас же успокоишься, то я куплю тебе то, что ты хочешь.

Посмотри, другие дети себя так не ведут

Ты слишком много хочешь

Ой, какой некрасивый заплаканный ребенок

Если не перестанешь плакать, тебя заберет злой дядя (полицейский, бабайка)

Как остановить истерику ребенка

Детская истерика накатывает очень быстро, как снежный ком. И реакция родителей имеет очень большое значение. Нужно показать, что вам действительно важно, что с ним происходит.

Ведь маленькая беда маленького человека – очень велика для него. Родители должны сохранять абсолютное спокойствие и не допускать вспышек агрессии.

Психологи советуют присесть перед ребенком, чтобы оказаться с ним на одном уровне – это устанавливает доверие и внимание. Можно малыша обнять, если он позволяет.

Какие фразы можно употреблять:

Я понимаю, что ты чем-то очень огорчен. А что мы можем с этим сделать?

И что будем делать дальше?

Расскажи мне, что именно тебя волнует

Я не отойду от тебя, пока ты так сильно расстроен

Также поинтересуйтесь, может малыш хочет пить, есть, устал или выйти на свежий воздух.

Есть и очень универсальный вопрос, который способен остановить многие детские истерики.

Проблема, из-за которой ты плачешь, маленькая, средняя или большая?

Ребенок начинает вдумываться в масштабы своей проблемы, и плач стихает. Пока он пытается сформулировать и проанализировать – обороты истерики идут на спад. А это даст возможность родителю более вменяемо обсудить проблему.

Маленькую проблему можно решить легко и быстро, у них нет последствий. Средняя потребует немного больше времени. А вот большую проблему решить будет сложнее. И не всегда это доступно, порой можно только облегчить.

Кроме того, родители не должны обращать внимание на реакцию окружающих. Если доставлен кому-то дискомфорт – можно извиниться. Но внимание должно быть сосредоточено на ребенке.

Предлагайте компромиссы, говорите о своих чувствах и спрашивайте о чувствах ребенка. И при всем этом нужно сохранять спокойствие и уверенность – ребенок быстро чувствует такие вещи.