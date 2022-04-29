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Готовим пышный лаваш на сковороде из муки и воды

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Пятница 29 апреля 2022 17:02
Готовим пышный лаваш на сковороде из муки и воды Скриншот: Как приготовить пышный лаваш на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Пышный лаваш, который мы обычно покупаем в магазине или же в пекарнях, можно приготовить дома. При этом не нужно даже разогревать духовку - лепешки легко готовятся на сковороде. Для лаваша нам понадобится мука, вода, и немного добавок.

Секретами готовки поделилась кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мука - 300 г (около 2,5 стакана объемом 200 мл)
  • Вода теплая - 200 г (1 стакан)
  • Дрожжи живые - 15 г (или 5 г сухих)
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Растительное масло - для работы с тестом

Готовим пышный лаваш на сковороде из муки и воды

Скриншот: Как приготовить пышный лаваш на сковороде

Пошаговое приготовление лаваша

В теплую воду добавить дрожжи и сахар. Перемешать.

Добавить муку и соль, лопаткой замесить мягкое липкое тесто. Смазать миску растительным маслом, положить тесто в миску. Накрыть пищевой и пленкой и оставить на 1 час.

Смазать рабочую поверхность растительным маслом. Переложить тесто на рабочую поверхность. Разделить тесто на 4 части.

Растянуть тесто руками в круглую лепешку.

Выложить лепешку на разогретую сковороду. Выпекать несколько минут с каждой стороны.

Ранее блогер рассказала, как приготовить тонкий армянский лаваш.

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