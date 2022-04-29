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Готуємо пишний лаваш на сковороді з борошна і води

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П'ятниця 29 квітня 2022 17:02
Готуємо пишний лаваш на сковороді з борошна і води Скріншот: як приготувати пишний лаваш на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Пишний лаваш, який ми зазвичай купуємо в магазині або ж в пекарнях, можна приготувати вдома. При цьому не потрібно навіть розігрівати духовку - коржі легко готуються на сковороді. Для лаваша нам знадобиться борошно, вода, і трохи добавок.

Секретами готування поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Борошно - 300 г (близько 2,5 склянки об'ємом 200 мл)
  • Вода тепла - 200 г (1 склянка)
  • Дріжджі живі - 15 г (або 5 г сухих)
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Рослинна олія - для роботи з тістом

Готуємо пишний лаваш на сковороді з борошна і води

Скріншот: як приготувати пишний лаваш на сковороді

Покрокове приготування лаваша

У теплу воду додати дріжджі і цукор. Перемішати.

Додати борошно і сіль, лопаткою замісити м'яке липке тісто. Змастити миску рослинною олією, покласти тісто в миску. Накрити харчовою і плівкою і залишити на 1 годину.

Змастити робочу поверхню рослинною олією. Перекласти тісто на робочу поверхню. Розділити тісто на 4 частини.

Розтягнути тісто руками в круглий коржик.

Викласти корж на розігріту сковороду. Випікати кілька хвилин з кожного боку.

Раніше блогер розповіла, як приготувати тонкий вірменський лаваш.

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