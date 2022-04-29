Готуємо пишний лаваш на сковороді з борошна і води

Пишний лаваш, який ми зазвичай купуємо в магазині або ж в пекарнях, можна приготувати вдома. При цьому не потрібно навіть розігрівати духовку - коржі легко готуються на сковороді. Для лаваша нам знадобиться борошно, вода, і трохи добавок.