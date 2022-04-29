Готуємо пишний лаваш на сковороді з борошна і води
Пишний лаваш, який ми зазвичай купуємо в магазині або ж в пекарнях, можна приготувати вдома. При цьому не потрібно навіть розігрівати духовку - коржі легко готуються на сковороді. Для лаваша нам знадобиться борошно, вода, і трохи добавок.
Секретами готування поділилася кулінарний блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Борошно - 300 г (близько 2,5 склянки об'ємом 200 мл)
- Вода тепла - 200 г (1 склянка)
- Дріжджі живі - 15 г (або 5 г сухих)
- Цукор - 1 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Рослинна олія - для роботи з тістом
Скріншот: як приготувати пишний лаваш на сковороді
Покрокове приготування лаваша
У теплу воду додати дріжджі і цукор. Перемішати.
Додати борошно і сіль, лопаткою замісити м'яке липке тісто. Змастити миску рослинною олією, покласти тісто в миску. Накрити харчовою і плівкою і залишити на 1 годину.
Змастити робочу поверхню рослинною олією. Перекласти тісто на робочу поверхню. Розділити тісто на 4 частини.
Розтягнути тісто руками в круглий коржик.
Викласти корж на розігріту сковороду. Випікати кілька хвилин з кожного боку.
Раніше блогер розповіла, як приготувати тонкий вірменський лаваш.