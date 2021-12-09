Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж по рецепту Клопотенко

Пришло время гастрономической подготовки к рождественским и новогодним праздникам. Помимо традиционных "Оливье", "Мимозы", "Шубы" и так далее, есть и более глубокие традиции.

Одна из таких - выпечка традиционного коржа - Калиты. Его готовили с маком, медом и орехами к празднику Андрея Первозванного 13 декабря.