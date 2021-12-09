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Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж за рецептом Клопотенка

Автор: Світлана Мащенко

Прийшов час гастрономічної підготовки до різдвяних і новорічних свят. Крім традиційних "Олів'є", "Мімози", "Шуби" і так далі, є і більш глибокі традиції.

Одна з таких - випічка традиційного коржа - Калити. Його готували з маком, медом і горіхами до свята Андрія Первозванного 13 грудня.

Авторським рецептом Каліти популярний кулінар Євген Клопотенко поділився у своєму Facebook.

Зауважимо, що Калита може бути як пісною, так і з додаванням здоби.

Пропонуємо приготувати корж з додаванням молока і вершкового масла, аби було смачніше.

Інгредієнти:

  • Борошно - 400 г
  • Молоко - 200 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Вершкове масло - 75 г
  • Цукор - 75 г
  • Мед - 3 ст. л.
  • Мелений мак - 3 ст. л.
  • Родзинки - 5 ст. л.
  • Сода - 1 ч. л.
  • Оцет - 1 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.

Для оздоблення:

  • Мак - 3 ст. л.
  • Волоські горіхи - 3 ст. л.
  • Хурма - 1 шт.
  • Мед - 6 ст. л.

Фото: Ось так виглядатиме наша святкова Калита (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)

Покрокове приготування Калити

Молоко змішайте з медом, цукром, сіллю та вершковим маслом. Прогрійте, щоб утворилась однорідна маса. Додайте яйце та перемішайте вінчиком.

Висипте родзинки, мак, борошно з содою та оцет. Замість тісто - воно має бути липким.

Викладіть тісто на деко з пергаментом, формуючи диск із невеликим отвором посередині.

Верх калити прикрасьте горіхами, маком та скибочками хурми.

Випікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Гарячу Калиту змастіть половиною меду, а через 10 хвилин - рештою.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку.

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Евгений Клопотенко