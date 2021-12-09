Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж по рецепту Клопотенко
Пришло время гастрономической подготовки к рождественским и новогодним праздникам. Помимо традиционных "Оливье", "Мимозы", "Шубы" и так далее, есть и более глубокие традиции.
Одна из таких - выпечка традиционного коржа - Калиты. Его готовили с маком, медом и орехами к празднику Андрея Первозванного 13 декабря.
Авторским рецептом Калиты популярный кулинар Евгений Клопотенко поделился в своем Facebook.
Отметим, что Калита может быть как постной, так и с добавлением сдобы.
Предлагаем приготовить корж с добавлением молока и сливочного масла, чтобы было вкуснее.
Ингредиенты:
- Мука - 400 г
- Молоко - 200 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сливочное масло - 75 г
- Сахар - 75 г
- Мед - 3 ст. л.
- Молотый мак - 3 ст. л.
- Изюм - 5 ст. л.
- Сода - 1 ч. л.
- Уксус - 1 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
Для отделки:
- Мак - 3 ст. л.
- Грецкие орехи - 3 ст. л.
- Хурма - 1 шт.
- Мед - 6 ст. л.
Фото: Вот так будет выглядеть наша праздничная Калита (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Пошаговое приготовление Калиты
Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом. Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса. Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.
Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксус. Вместо тесто - оно должно быть липким.
Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.
Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.
Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. Горячую Калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут - оставшимся.
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