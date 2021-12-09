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Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж по рецепту Клопотенко

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 13:00
Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж по рецепту Клопотенко Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Пришло время гастрономической подготовки к рождественским и новогодним праздникам. Помимо традиционных "Оливье", "Мимозы", "Шубы" и так далее, есть и более глубокие традиции.

Одна из таких - выпечка традиционного коржа - Калиты. Его готовили с маком, медом и орехами к празднику Андрея Первозванного 13 декабря.

Авторским рецептом Калиты популярный кулинар Евгений Клопотенко поделился в своем Facebook.

Отметим, что Калита может быть как постной, так и с добавлением сдобы.

Предлагаем приготовить корж с добавлением молока и сливочного масла, чтобы было вкуснее.

Ингредиенты:

  • Мука - 400 г
  • Молоко - 200 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сливочное масло - 75 г
  • Сахар - 75 г
  • Мед - 3 ст. л.
  • Молотый мак - 3 ст. л.
  • Изюм - 5 ст. л.
  • Сода - 1 ч. л.
  • Уксус - 1 ст. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.

Для отделки:

  • Мак - 3 ст. л.
  • Грецкие орехи - 3 ст. л.
  • Хурма - 1 шт.
  • Мед - 6 ст. л.

Готовим праздничную Калиту - традиционный украинский корж по рецепту Клопотенко

Фото: Вот так будет выглядеть наша праздничная Калита (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)

Пошаговое приготовление Калиты

Молоко смешайте с медом, сахаром, солью и сливочным маслом. Прогрейте, чтобы образовалась однородная масса. Добавьте яйцо и перемешайте венчиком.

Высыпьте изюм, мак, муку с содой и уксус. Вместо тесто - оно должно быть липким.

Выложите тесто на противень с пергаментом, формируя диск с небольшим отверстием посередине.

Верх калиты украсьте орехами, маком и ломтиками хурмы.

Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. Горячую Калиту смажьте половиной меда, а через 10 минут - оставшимся.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку.

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Евгений Клопотенко
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