Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж за рецептом Клопотенка

Прийшов час гастрономічної підготовки до різдвяних і новорічних свят. Крім традиційних "Олів'є", "Мімози", "Шуби" і так далі, є і більш глибокі традиції.

Одна з таких - випічка традиційного коржа - Калити. Його готували з маком, медом і горіхами до свята Андрія Первозванного 13 грудня.