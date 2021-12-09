Готуємо святкову Калиту - традиційний український корж за рецептом Клопотенка
Прийшов час гастрономічної підготовки до різдвяних і новорічних свят. Крім традиційних "Олів'є", "Мімози", "Шуби" і так далі, є і більш глибокі традиції.
Одна з таких - випічка традиційного коржа - Калити. Його готували з маком, медом і горіхами до свята Андрія Первозванного 13 грудня.
Авторським рецептом Каліти популярний кулінар Євген Клопотенко поділився у своєму Facebook.
Зауважимо, що Калита може бути як пісною, так і з додаванням здоби.
Пропонуємо приготувати корж з додаванням молока і вершкового масла, аби було смачніше.
Інгредієнти:
- Борошно - 400 г
- Молоко - 200 мл
- Яйце - 1 шт.
- Вершкове масло - 75 г
- Цукор - 75 г
- Мед - 3 ст. л.
- Мелений мак - 3 ст. л.
- Родзинки - 5 ст. л.
- Сода - 1 ч. л.
- Оцет - 1 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для оздоблення:
- Мак - 3 ст. л.
- Волоські горіхи - 3 ст. л.
- Хурма - 1 шт.
- Мед - 6 ст. л.
Фото: Ось так виглядатиме наша святкова Калита (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Покрокове приготування Калити
Молоко змішайте з медом, цукром, сіллю та вершковим маслом. Прогрійте, щоб утворилась однорідна маса. Додайте яйце та перемішайте вінчиком.
Висипте родзинки, мак, борошно з содою та оцет. Замість тісто - воно має бути липким.
Викладіть тісто на деко з пергаментом, формуючи диск із невеликим отвором посередині.
Верх калити прикрасьте горіхами, маком та скибочками хурми.
Випікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Гарячу Калиту змастіть половиною меду, а через 10 хвилин - рештою.
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку.